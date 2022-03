Potsdam

Diese Bilderrätsel könnten Sie zur Verzweiflung bringen, denn so haben Sie Potsdam noch nie gesehen. Testen Sie Ihren Blick fürs Detail.

Das Potsdam-Bilderrätsel der MAZ. Wo ist das in Potsdam? Folge 49 Quelle: Peter Degener

Welcher Potsdamer Ort ist gesucht?

Am Ende hat die Liebe doch gewonnen. Dabei war es ein zähes Hin und Her. Das in weißen Lettern geschriebene Wort wurde von Unbekannten übermalt - mit einem ebenso starken Reizwort. Der Eigentümer der Wand erwiderte mit noch mehr “Liebe”. Die andere Seite schlug noch einmal zurück, die Liebe setzte sich noch einmal durch, und so weiter. Seit einigen Monaten aber scheint die Liebe obsiegt zu haben.

Vielleicht nimmt dieser Kulturkampf noch einmal an Fahrt auf, wenn hinter der Mauer der eigentlich Stein des Anstoßes sichtbar wird. Was dort entsteht, soll die gesamte Stadt verändern - so hoffen es zumindest die einen und so befürchten es die anderen.

Von Peter Degener