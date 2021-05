Potsdam

Diese Bilderrätsel könnten Sie zur Verzweiflung bringen, denn so haben Sie Potsdam noch nie gesehen. Testen Sie Ihren Blick fürs Detail.

Das Potsdam-Bilderrätsel der MAZ. Wo ist das in Potsdam? Folge 5 Quelle: Peter Degener

Welcher Potsdamer Ort ist gesucht?

Wie alt sind diese Rollschuhe wohl? Der Retro-Look sorgt für nostalgische Erinnerungen. Der Skatepark mit den markanten Metallprofilen im Boden hat auch schon ein paar Jahre hinter sich, ist aber bis heute äußerst beliebt. Das liegt vermutlich an der guten Lage und dem über zweieinhalb Kilometer langen Rundkurs, auf dem es sich perfekt rollt. Wer hier unterwegs ist genießt die Freizeit und verschwendet vermutlich keinen Gedanken daran, was am gleichen Ort zu früheren Zeiten geschah. Da trampelten Hufe auf, stampften Stiefel und wühlten sich Ketten durch den Boden, es blitzten Säbel, flogen Kugeln. Es war die längste Zeit kein gemütlicher Ort.

Ob Bob Marleys Band „The Wailers“ wusste, welche Atmosphäre hier früher herrschte, als sie nur wenige Meter entfernt ihre Reggae-Hymnen live spielte? Wie friedlich und entspannt es hier heute sein kann! Die Rollschuhläuferin ahnt nichts vom Lärm der Geschichte und den abrupten Veränderungen des Ortes und läuft ihre Runden.

