Potsdam

Diese Bilderrätsel könnten Sie zur Verzweiflung bringen, denn so haben Sie Potsdam noch nie gesehen. Testen Sie Ihren Blick fürs Detail.

Das Potsdam-Bilderrätsel der MAZ. Wo ist das in Potsdam? Folge 50 Quelle: Peter Degener

Welcher Potsdamer Ort ist gesucht?

Häuser mit farblichen Eigennamen finden sich in ganz Potsdam – vom Grünen Haus im Neuen Garten bis zum „Little White House“ am Griebnitzsee. Wer schon länger in der Stadt lebt, kennt vielleicht auch noch das mittlerweile abgerissene „Blauhaus“ in der Heinrich-Mann-Allee. Doch was haben wir hier? Noch gibt es keinen tradierten Namen für dieses einmalige Bauwerk. “Villa Fliegenpilz” liegt angesichts der hellen Tupfer auf den roten Ziegeln ziemlich nahe, oder?

Womöglich gehörte das Häuschen einmal zu einer großen militärischen Anlage. Wenn man alten Plänen der Residenzstadt glaubt, lehnte sich das heute freistehende Haus bis vor einem halben Jahrhundert an eine der typischen groß dimensionierten Potsdamer Kasernen an. Doch dann wurde dieser Militärbau auf drastische Art halbiert, nur der kleine Anbau blieb stehen und es entstand eine breite Schneise, die dann auf ganz andere Art überbaut worden ist. Von dort sieht man auch die Rückseite des gesuchten Orts mit seinen hellen Tupfern, wenn man sich nicht gerade auf andere Dinge konzentrieren muss.

Gewinnen Sie etwas mit der richtigen Lösung!

Wenn Sie die Antwort kennen, schicken Sie uns bis zum heutigen Sonntag, 20. März, eine E-Mail mit dem Betreff „Bilderrätsel“ an potsdam-newsletter@maz-online.de. Vergessen Sie Ihre Postadresse nicht, denn Sie können ein kleines Paket gewinnen.

Die Lösung finden Sie ab Montagmorgen ab 5.30 Uhr unter diesem Link. Dort werden auch die Hinweise zum Bild aufgelöst.

Und das hier istdas Rätsel der letzten Woche der letzten Woche gewesen.

Das nächste Rätsel finden Sie ab nächsten Sonntag um 8 Uhr an dieser Stelle.

Von Peter Degener