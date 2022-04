Potsdam

Haben Sie das neue Potsdam-Bilderrätsel vom Sonntagmorgen gesehen? Jetzt kommt Ihre letzte Chance, es selbst zu enträtseln. Gleich unter dem Foto folgt die Auflösung:

Das Potsdam-Bilderrätsel der MAZ. Wo ist das in Potsdam? Folge 52 Quelle: Peter Degener

Welcher Potsdamer Ort ist gesucht?

Das beschauliche Dort Eiche hat sich seit den Neunziger Jahren zu einem der größten Ortsteile Potsdams entwickelt. In den vergangenen 30 Jahren wuchs die Einwohnerzahl von rund 800 auf über 5000 Menschen an. Die meisten davon leben auf dem “Alten Rad” - einer Wohnsiedlung, die in den Neunziger Jahren gebaut wurde und die als typische Schlafstadt ohne Durchmischung mit Gewerbe errichtet wurde - vom Kiosk und Bäcker einmal abgesehen.

Seit 2021 steht neben dem Feuerlöschteich im Herzen des Alten Rads der sechseckige Schwalbenturm mit seinen 42 Nestern. Vögel und Bewohner haben eines gemein: Ein kurzer Ausflug führt zu Dingen, die sehr charakteristisch für Potsdam sind: Direkt an das Alte Rad befindet sich beispielsweise eine militärische Liegenschaft und eine Polizeikaserne - typisch für die Geschichte Potsdams als Garnison- und Beamtenstadt.

Das Welterbe mit den preußischen Schlössern ist auch nahe: Neues Palais, Schloss Lindstedt und die Lindenallee rahmen Eiche ein. Schließlich grenzt auch Golm als größter Wissenschaftsstandort des Landes Brandenburg an das Wohngebiet. Fehlt eigentlich nur ein typisches Potsdamer Merkmal: das Wasser. Die “Düsteren Teiche”, die direkt hinter dem Alten Rad liegen, sind leider fast gänzlich ausgetrocknet.

Der Schwalbenturm steht im Zentrum des Wohngebiets Altes Rad in Eiche. Quelle: Peter Degener

Viele gaben auf dieses Rätsel die Antwort „Kirchsteigfeld“. Auch dort steht auf dem zentralen Nelly-Sachs-Platz ein Schwalbenturm. Der entscheidende Unterschied in den Hinweisen des Rätsels: Im Gegensatz zum Alten Rad kam im Kirchsteigfeld in den Neunziger Jahren keine reine Investorenarchitektur zum Zuge - und Gewerbe spielt dort auch eine große Rolle, sodass dort keine reine Schlafstadt entstanden ist.

Von Peter Degener