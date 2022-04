Potsdam

Haben Sie das neue Potsdam-Bilderrätsel vom Sonntagmorgen gesehen? Jetzt kommt Ihre letzte Chance, es selbst zu enträtseln. Gleich unter dem Foto folgt die Auflösung:

Das Potsdam-Bilderrätsel der MAZ. Wo ist das in Potsdam? Folge 53 Quelle: Peter Degener

Welcher Potsdamer Ort ist gesucht?

Der junge König Friedrich II. schaut in die Ferne. Mit Dreispitz und Gehstock sind schon die Attribute des “Alten Fritz” in der Figur angelegt - doch noch muss sich der 28 Jahre junge Mann nicht auf den Stock stützen. Die Pose zeigt ihn als kommenden starken Mann, der auf dem Weg in den Krieg zum Rendezvous mit dem Ruhm ist und in wenigen Jahren als “Friedrich der Große” in die Geschichte eingeht.

Rund 150 Jahre später regiert Kaiser Wilhelm II., der auch ruhmreich sein möchte. Der Reichshauptstadt Berlin macht er 1901 die “Siegesallee” im Berliner Tiergarten zum Geschenk - eine Ansammlung von Figuren der brandenburgischen und preußischen Herrscher. Die Berliner verspotten die kitschig-patriotischen Figuren, auch die Kunstkritik ist hart: “Malerisch drapierte Mäntel, kühne Helmsilhouetten, gebietende Armbewegungen, protzige Schlächterdarstellungen, bohrende Blicke, Kostümexegesen von Bärenfell bis Hermelinmantel, Krone, Kanonierstiefel [...] kaum eine Form ist recht verstanden, keine Silhouette schön: patriotische, schauderhaft verstimmte Blechmusik.”

Der junge Friedrich II. vor der Gartendirektion. Quelle: Peter Degener

Auch Potsdam wird beschenkt. Die Figur Friedrichs II., die der Bildhauer Joseph Uphues geschaffen hat, wird in Bronze gegossen auf der Plantage hinter der Garnisonkirche aufgestellt. Eine weitere Kopie in Marmor gelangt in der Allee nach Sanssouci auf die Wiese vor die Gartendirektion - gleich um die Ecke erhebt sich Friedrichs Weinbergschloss. Hier hat der junge König nach dem Ableben seines tyrannischen Vaters im Jahr 1740 seinen Kunstsinn ausgelebt.

Das Original befindet sich mit den anderen Herrscherfiguren aus der Siegesallee heute auf der Zitadelle Spandau und kann in der Ausstellung “Enthüllt. Berlin und seine Denkmäler” betrachtet werden. Seinen Gehstock, der auch in Potsdam schon einmal verschwunden war, hat er dort übrigens samt rechtem Arm längst verloren.

Von Peter Degener