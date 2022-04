Potsdam

Haben Sie das neue Potsdam-Bilderrätsel vom Sonntagmorgen gesehen? Jetzt kommt Ihre letzte Chance, es selbst zu enträtseln. Gleich unter dem Foto folgt die Auflösung:

Das Potsdam-Bilderrätsel der MAZ. Wo ist das in Potsdam? Folge 54 Quelle: Peter Degener

Welcher Potsdamer Ort ist gesucht?

Hochherrschaftlich ist dieses Entree: Am Ender der Heinrich-von-Kleist-Straße in Babelsberg erhebt sich hinter einem kleinen graben samt Fußgängerbrücke ein trutziger Bau aus beinahe schwarzen Klinkern. Das Hauptportal besteht aus einer prächtigen, viele Meter hohen Holztür, die von zwei hohen Pfeilern flankiert wird. Ganz oben wachen an jedem der Pfeiler zwei Elefanten mit goldenen Stoßzähnen, die ihren strengen Blick hinab auf den Besucher richten. Sie geben dem Haus seinen Namen: Elefantenhaus.

Das „Elefantenhaus“ in der Babelsberger Heinrich-von-Kleist-Straße Quelle: Peter Degener

Es ist keine Kanzlei, auch kein Konsulat und ein Botschafter wohnt ebenfalls nicht in dem Bau, der auch von der Auffahrt zur Nuthestraße am Horstweg ins Auge sticht. Stattdessen sind in dem Neubau von 2015 über 20 Wohnungen und Gewerbeeinheiten untergebracht. Darunter ist auch eine Kindertagesstätte. Sie heißt im Widerspruch zum schwarzen Äußeren des Hauses “Villa Regenbogen”.

Von Peter Degener