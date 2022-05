Potsdam

Diese Bilderrätsel könnten Sie zur Verzweiflung bringen, denn so haben Sie Potsdam noch nie gesehen. Testen Sie Ihren Blick fürs Detail.

Das Potsdam-Bilderrätsel der MAZ. Wo ist das in Potsdam? Folge 55 Quelle: Peter Degener

Welcher Potsdamer Ort ist gesucht?

Je nach Tageszeit hat dieses Objekt zwei unterschiedliche Gesichter. Bei Licht betrachtet grüßt es die Vorbeifahrenden freundlich und verlockt dazu, eine andere Abzweigung zu nehmen, als eigentlich geplant.

In der Dunkelheit kann man aber ins Grübeln kommen, was da so riesengroß leuchtet. Das freundliche Lächeln wird dann zum gruseligen Grinsen. Zum Glück darf man an dieser Stelle recht schnell fahren - wir machen uns auf und davon!

Gewinnen Sie etwas mit der richtigen Lösung!

Wenn Sie die Antwort kennen, schicken Sie uns bis zum heutigen Sonntag, 1. Mai, eine E-Mail mit dem Betreff „Bilderrätsel“ an potsdam-newsletter@maz-online.de. Vergessen Sie Ihre Postadresse nicht, denn Sie können ein kleines Paket gewinnen.

Die Lösung finden Sie ab Montagmorgen ab 5.30 Uhr unter diesem Link. Dort werden auch die Hinweise zum Bild aufgelöst.

