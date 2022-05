Potsdam

Haben Sie das neue Potsdam-Bilderrätsel vom Sonntagmorgen gesehen? Jetzt kommt Ihre letzte Chance, es selbst zu enträtseln. Gleich unter dem Foto folgt die Auflösung:

Das Potsdam-Bilderrätsel der MAZ. Wo ist das in Potsdam? Folge 55 Quelle: Peter Degener

Welcher Potsdamer Ort ist gesucht?

Ist es ein Apfel? Oder ein Kürbis? Auf jeden Fall winkt diese Frucht einen zu der Obstscheune heran, die an einem der Kreisverkehre der B 273 zwischen Marquardt und Satzkorn steht. Aus einer Pflaumenplantage ragt der riesige Kerl hervor.

Die Obstscheune an der B273 mit der fruchtigen Figur. Quelle: Peter Degener

Halten Sie an, kaufen Sie regionale Produkte! Lassen Sie Ihre Kinder auf dem schönen Spielplatz mit zwei Traktoren spielen! Doch in der Nacht leuchtet die Figur plötzlich und wird zum aufgeblasenen Ungetüm am Straßenrand.

Machen Sie beim nächsten Mal mit und gewinnen Sie etwas. Das nächste Rätsel finden Sie ab nächsten Sonntag um 8 Uhr an dieser Stelle.

Wenn Sie die Antwort kennen, schicken Sie bis zum gleichen Sonntagabend eine E-Mail mit dem Betreff „Bilderrätsel“ an potsdam-newsletter@maz-online.de. Vergessen Sie Ihre Postadresse nicht, denn Sie können ein kleines Paket gewinnen.

