Potsdam

Diese Bilderrätsel könnten Sie zur Verzweiflung bringen, denn so haben Sie Potsdam noch nie gesehen. Testen Sie Ihren Blick fürs Detail.

Das Potsdam-Bilderrätsel der MAZ. Wo ist das in Potsdam? Folge 7 Quelle: Peter Degener

Welcher Potsdamer Ort ist gesucht?

In manchen Straßen scheint sich jedes Haus zu gleichen. Erst in den Details zeigt sich dann die Vielfalt oder auch die Geschichte einer Siedlung. So ist es aus bei diesem Haus der Fall, dass in der langen Reihe kaum auffällt. Namen aus dem 18. Jahrhundert kommen einem in den Sinn, wenn man dort entlangläuft und die Gründungsgeschichte kennt. Vom Verfall in der DDR ist nichts mehr zu spüren, ganz herausgeputzt sind diese besonderen Straßenzüge.

Umso schöner, dass die Denkmalpflege bei der Sanierung dieses Hauses eine Kleinigkeit besonders herausgestellt hat. Oberhalb der Tür fehlen in einer Ziegelreihe eine Menge Steine, die mit Putz verfüllt sind. Bis unter das Dach setzt sich das in weiteren Reihen fort. Doch trotz des entstehenden Musters ist hier kein Schmuck zu sehen. Die fehlenden Steine erzählen vom Krieg oder vielmehr von der entbehrungsreichen Nachkriegszeit.

Gewinnen Sie etwas mit der richtigen Lösung!

Wenn Sie die Antwort kennen, schicken Sie uns bis zum heutigen Sonntagabend , 23. Mai, eine E-Mail mit dem Betreff „Bilderrätsel“ an potsdam-newsletter@maz-online.de. Vergessen Sie Ihre Postadresse nicht, denn Sie können ein kleines Paket gewinnen.

Die Lösung finden Sie ausnahmsweise wegen des Pfingstmontags erst am Dienstagmorgen ab 5.30 Uhr im Überblick über das Tagesgeschehen „Darüber spricht Potsdam heute“ auf den Potsdam-Seiten von www.MAZ-online.de. Dort werden auch die Hinweise zum Bild aufgelöst. Und das hier ist das Rätsel der letzten Woche gewesen.

Von Peter Degener