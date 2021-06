Potsdam

Diese Bilderrätsel könnten Sie zur Verzweiflung bringen, denn so haben Sie Potsdam noch nie gesehen. Testen Sie Ihren Blick fürs Detail.

Das Potsdam-Bilderrätsel der MAZ. Wo ist das in Potsdam? Folge 9. Quelle: Peter Degener

Welcher Potsdamer Ort ist gesucht?

Dieser kleine Durchgang ist nur für Fußgänger. Wer ihm folgt, gelangt auf einen Platz, der erst vor einigen Jahren wieder seine historische Größe und Form wiederbekommen hat – und zwar durch den hellen Bau, der durch die Lücke zu sehen ist. Kaum jemand hatte lange Zeit davon Notiz genommen. Überhaupt war nicht nur der Hof, sondern sogar der pittoreske Platz, den man davor überqueren muss, recht unbelebt. Dabei gibt es hier einige bedeutende Institutionen mit Namen von nationaler Bedeutung und internationalem Klang.

Seit Monaten ist der Andrang aber immens und der Neubau buchstäblich zum ersten Haus am Platz geworden. Wie schon vor hundert Jahren, als das Militär an diesem Ort noch das sagen hatte, ist pötzlich alles sehr straff organisiert. Was sich geändert hat: Anstelle von Pferden, steht heute ein Einhorn im Mittelpunkt.

Gewinnen Sie etwas mit der richtigen Lösung!

Wenn Sie die Antwort kennen, schicken Sie uns bis zum heutigen Sonntagabend , 6. Juni, eine E-Mail mit dem Betreff „Bilderrätsel“ an potsdam-newsletter@maz-online.de. Vergessen Sie Ihre Postadresse nicht, denn Sie können ein kleines Paket gewinnen.

Die Lösung finden Sie ausnahmsweise am Montagmorgen ab 5.30 Uhr im Überblick über das Tagesgeschehen „Darüber spricht Potsdam heute“ auf den Potsdam-Seiten von www.MAZ-online.de. Dort werden auch die Hinweise zum Bild aufgelöst. Und das hier ist das Rätsel der letzten Woche gewesen.

Von Peter Degener