Dem Schulsport im Bornstedter Feld fehlen Turnhallen. Als temporärer oder gar dauerhafter Ersatz kommt jetzt die Tropenhalle Biosphäre am Volkspark ins Gespräch. Denn bis ein Hallenneubau errichtet wäre, würden noch Jahre vergehen.

Hintergrund sind die steigenden Schülerzahlen im Potsdamer Norden und das Provisorium der „Schule am Schloss“. Diese Gesamtschule ist gegenüber der Biosphärenhalle in Containern angesiedelt und kann für den Schulsport bislang die Hallen der Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule und der Grundschule Am Jungfernsee nutzen.

Ab dem Schuljahr 2022/23 fehlt eine Halle

Spätestens ab dem Schuljahr 2022/23 funktioniert das aber nicht mehr, wie die Verwaltung in einer Kleinen Anfrage des Stadtverordneten Sascha Krämer (Linke) erklärt. Grund sind die steigenden Schülerzahlen an all diesen Schulen, die ihre Hallen dann für den eigenen Bedarf benötigen. Für die aktuell rund 190 Schüler der „Schule am Schloss“ fehlen dann eigene Hallenzeiten.

Shuttle zum Schulsport – die schlechteste Lösung für die Schüler

„Wir prüfen, ob wir die Kinder mit einem Shuttle zu einer Halle bringen können, die freie Kapazitäten hat“, erklärte die Potsdamer Bildungsbeigeordnete Noosha Aubel (parteilos) am Freitag auf MAZ-Anfrage. Infrage kämen Hallen im Stadtzentrum, aber auch die Preußenhalle in Groß Glienicke. „Das ist aus schulorganisatorischer Sicht keine Variante, die wir bevorzugen würden, weil ein entscheidender Teil der Schulsportstunde für den Transfer genutzt wird“, gibt Aubel zu. Auch im Schulamt heißt es: „Die Shuttle-Lösung ist immer die letzte Lösung. Erste Option ist für uns immer, dass die Halle möglichst nah am Schulstandort ist“, so Schulamts-Leiterin Janina Kolkmann.

Temporär gibt es kaum einen anderen Weg als den Bus zum Schulsport. Mittel- und langfristig sind dagegen zwei Lösungen vorstellbar: So wird laut Aubel gerade geprüft, „ob im Rahmen eines Schulneubaus in räumlicher Nähe der Bau der Turnhalle zeitlich vorgezogen werden kann, zum Beispiel an der Pappelallee“, sagt sie. Für die Bauverwaltung des Rathauses kommt laut der Kleinen Anfrage auch ein Neubau in Betracht.

Die Biosphäre am Volkspark Die Biosphäre wurde für die Bundesgartenschau 2001 errichtet und beherbergt auf über 5000 Quadratmeter Fläche mehr als 20.000 tropische Pflanzen und rund 350 Tierarten. Wegen der Corona-Pandemie ist die Halle derzeit geschlossen. Die Stadt muss regelmäßig für den defizitären Betrieb Zuschüsse leisten, allein 2019 rund 1,9 Millionen Euro. Seit 2010 wird ein neuer Betreiber gesucht und zugleich über mögliche Umnutzungen diskutiert. Auch ein Abriss des ungewöhnlichen Gebäudes stand immer wieder im Raum.

Verwaltung: Umbau wäre möglich, Neubau einer Halle aber einfacher

Einen anderen Weg schlägt dagegen Sascha Krämer vor: Er will einen Teil der städtischen Biosphäre in eine Turnhalle umbauen lassen. Dass das möglich ist, geht auch aus der Kleinen Anfrage hervor. Eine Kostenschätzung aus dem Jahr 2017 hatte Umbaukosten von mindestens drei Millionen Euro zur Folge, um eine Dreifeldsporthalle in der „Orangerie“ der Biosphäre unterzubringen. Es wäre allerdings ein externes Architekturbüro und ein reguläres Baugenehmigungsverfahren nötig, weil die Orangerie bisher nur als Veranstaltungsstätte genehmigt ist. Im Bauamt ist man wegen des Aufwands und der Kosten skeptisch.

Weiterer Haken: Für die Zukunft der Biosphäre hatten die Stadtverordneten eine Machbarkeitsstudie beauftragt. Das ehrgeizige Konzept der „Biosphäre 2.0“ sieht einen Ausbau zum Themenpark für Klima, Natur und Umwelt samt Gastronomie, Hotel und Wellness-Angeboten vor. Die Fertigstellung hat sich immer wieder verzögert, soll nach letztem Stand in diesem Frühjahr erfolgen.

Sascha Krämer kann nicht verstehen, dass das Bauamt einen langwierigen Turnhallen-Neubau als alternativlos verschlägt, ohne „mögliche Synergieeffekte für das Bornstedter Feld“ zu betrachten. „Wir müssen die Biosphäre anpacken und eine Sporthalle dort wäre auch langfristig ein Gewinn für den Stadtteil“, wenn die Schüler der „Schule am Schloss“ längst an ihrem dauerhaften Standort einen Platz gefunden hätten. Denn auch Vereine klagen regelmäßig über fehlende Hallenkapazitäten. Anstelle eines Touristenmagnets sieht er in der Biosphäre die Chance, die fehlende Infrastruktur des Bornstedter Felds darin unterzubringen.

Er möchte nun in der Stadtverordnetenversammlung beantragen, dass die Bauverwaltung über eine Schätzung hinausgehend die Umbaukosten für eine Nutzung der Orangerie als Sporthalle genauer untersucht.

