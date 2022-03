Babelsberg

In Potsdam sind aktuell 1700 Geflüchtete aus der Ukraine untergekommen. 1000 von ihnen leben in Privatunterkünften. Das hat der Geschäftsführer des Kommunalen Immobilienservices, Bernd Richter, am Mittwochabend im Hauptausschuss bekannt gegeben. Aktuell rechne die Stadt mit einer Aufnahme von insgesamt 2000 Geflüchteten.

Hotel-Plätze fallen zu Ostern weg

Viele der Geflüchteten seien zunächst in Hotels untergekommen. Diese Plätze stünden aber spätestens zu Ostern nicht mehr zur Verfügung. Auch bei den Privatquartieren rechne die Stadt bis Juni mit eine: Rückgang auf 400 Plätze, so Richter: „Wir gehen davon aus, dass die Hilfsbereitschaft nicht dauerhaft sein kann.“

Beschluss zur Metropolishalle erwartet

Eine Reaktivierung der früheren Gemeinschaftsunterkunft im früheren Landtag auf dem Brauhausberg schloss er wegen hohen Aufwands aus, zudem stünde der Baubeginn bevor. Geprüft worden sei auch die Eröffnung einer Notunterkunft mit maximal 500 Plätzen oder eine Großunterkunft für 300 Geflüchtete in der Metropolishalle. Die Entscheidung über die Anmietung der Halle soll der Hauptausschuss am Ende der Sitzung unter Ausschluss der Öffentlichkeit treffen.

Richter teilte zudem mit, dass Bürgerhäuser nur in Ausnahmefällen als Unterkunft genutzt werden sollen. Der zeitweise als Unterkunft genutzte Treffpunkt Freizeit sei bereits wieder frei und werde lediglich noch im Bereitschaftsmodus gehalten. 20 Plätze soll in der Saunalandschaft des Bürgerhauses am Schlaatz eingerichtet werden. Das Bürgerhaus Bornim werde für den Notbetrieb als Unterkunft hergerichtet. Besichtigt worden seien auch die Bürgertreffs in Neu Fahrland und Marquardt.

50 Bürocontainer für insgesamt 100 Geflüchtete sind, wie berichtet, vor wenigen Tagen von der Stadt erworben worden. Sie sollen laut Richter an der Zeppelinstraße und in der Pirschheide aufgestellt werden. Eine weitere Gemeinschaftsunterkunft für 100 Geflüchtete soll laut Richter bis Frühjahr 2023 an der Birnenplantage in Neu Fahrland errichtet werden.

Von Volker Oelschläger