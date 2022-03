Potsdam

Ein Mal im Jahr geht die Polizei mit einer groß angelegten und vorher angekündigten Maßnahme europaweit gezielt gegen Raser vor. Der „Speedmarathon“, besser bekannt als „Blitzermarathon“, findet in diesem Jahr am kommenden Donnerstag, 24. März 2022 statt – auch in Potsdam. Ab Mitternacht wird die Polizei 24 Stunden an ausgewählten Standorten besonders auf die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung achten.

Drängler und Raser verursachten 3.750 Unfälle mit 19 getöteten Menschen

Überhöhte Geschwindigkeit ist nach wie vor einer der häufigsten Unfallursachen in Brandenburg. Aus der aktuellen Verkehrsunfallbilanz für das vergangene Jahr geht hervor, dass die Hauptunfallursachen im Jahr 2021 in ganz Brandenburg vor allem ein zu geringer Abstand war. Bei 2.121 Unfällen dieser Art wurden brandenburgweit vier Menschen getötet. Die meisten Personen kamen jedoch bei Unfallursache Nummer 2 ums Leben: Erhöhte Geschwindigkeit. 15 Menschen mussten bei insgesamt 1.584 Unfällen ihr Leben lassen. Auf Platz 3 folgt Unfallursache „missachtete Vorfahrt/Vorrang“ (1.267 Unfälle, keine getötete Person). Alkoholgenuss hatte 315 Unfälle zur Folge, dabei wurde eine Person getötet. 

Raser-Unfälle in Potsdam auf Platz 2

Aus der aktuellen Verkehrsbilanz geht hervor, dass allein in Potsdam mehr als jeder zehnte Verkehrsunfall (463) infolge mangelndem Abstands geschah. Auf Platz zwei der Unfallursachen ist die Nichtbeachtung von Vorfahrt und Vorrang mit 190 Fällen, gefolgt von zu hoher Geschwindigkeit mit 144 Fällen.

Insgesamt ist für das vergangene Jahr jedoch festzuhalten, dass es in Potsdam zu weniger Sach- und Personenschäden als in den Vorjahren gekommen ist. Die Zahl der bei Unfällen verletzten Menschen ist in Potsdam von 728 auf 656 zurückgegangen, davon wurden 68 Personen schwer verletzt. Ein Radfahrer starb 2021 im Potsdamer Straßenverkehr, 2020 hatte es drei Verkehrstote gegeben.

Die Leiterin der Verkehrspolizei der Polizeidirektion West, Peggy Wölk, appelliert an alle Verkehrsteilnehmer: „Fahren Sie rücksichtsvoll und den jeweiligen Verkehrsbedingungen angepasst. Ihre Fahrweise ist Ihr persönlicher Verantwortungsbereich. Rücksicht kann Leben retten!“

Eine Potsdamer Kontrollstelle im Vorfeld bekanntgegeben

Wie in den vergangenen Jahren werden die Geschwindigkeitskontrollen in erster Linie an „besonders schutzwürdige Örtlichkeiten“ durchgeführt. Dazu gehören Schulen, Kindertagesstätten und Seniorenheime. Darüber hinaus werden auch Unfallschwerpunkte auf Kreis-, Landes- und Bundesstraßen sowie auf Autobahnen ins Visier genommen. Eine fixe Kontrollstelle in Potsdam hat die Polizei auch schon verraten: An der Grundschule auf der Kaiser-Friedrich-Straße in Potsdam Eiche könnte es am 24. März öfter blitzen.

