Potsdam-Bonus bei der Wohnungssuche: Was ist ein Einheimischen-Modell?

Potsdam/Pfaffenhofen

Ein neuer Vorstoß gegen die Wohnungsnot wird in Potsdam diskutiert. Sollte die Stadt einen Teil der kommunalen Wohnungen nach dem sogenannten „Einheimischen-Modell“ vergeben? Hinter diesem Begriff verbirgt sich ein Punktesystem, das ursprünglich in Bayern entstand, um Ortsansässigen Vorteile beim Kauf von Bauland zu schaffen. Die Verwaltung und die städtische Pro Potsdam wollen diese Idee nun als „Potsdam Bonus“ auf Mietwohnungen übertragen. Bis zu 300 Wohnungen jährlich könnten dann an Menschen vergeben werden, die bestimmte soziale Kriterien erfüllen. Auch ein Wohnsitz in Potsdam soll eine Rolle spielen. Zu deutsch: Potsdamer hätten mehr Chancen auf dem Wohnungsmarkt gegenüber jenen, die erst herziehen wollen.

Wo Einheimische auf dem Immobilienmarkt bereits Vorteile haben

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund unterstützt Einheimischenmodelle „Sie vermeiden eine Verdrängung der seit langem ortsansässigen Bevölkerung und sie stärken bestehende Sozialstrukturen (Vereine etc.) in Gemeinden“, schreib Gerd Landsberg, der Hauptgeschäftsführer dieser wichtigsten Vertretung der deutschen Kommunen, in einem Positionspapier.

Potsdam ist nicht die erste Stadt in Brandenburg, die ein solches Modell vorantreibt, zumindest, wenn es um Baugrundstücke geht. In Eberswalde drängt die Politik die Verwaltung seit dem Sommer zu einer solchen Richtlinie, in Fürstenberg/Havel arbeitet die Verwaltung bereits seit 2019 an einem solchen Konzept. Zwischenzeitlich mussten allerdings rechtliche Bedenken geklärt werden, die die Europäische Kommission mit den bayerischen Vorreiter-Regelungen hat. Doch der Europäische Gerichtshof und die Kommission haben die Modelle mittlerweile für grundsätzlich rechtmäßig erklärt. Damit EU-Bürger und Ortsfremde nicht diskriminiert werden, muss das Punktesystem ausgewogen formuliert sein. So darf die Frage des bisherigen Wohnorts nicht mehr als 50 Prozent ins Gewicht fallen. Das hat zu einem differenzierten Katalog von vorrangig sozialen Kriterien geführt.

300 Punkte für Einheimische beim Grundstückskauf

Bereits im Februar 2021 beschlossen wurde das Einheimischen-Modell in Velten (Oberhavel), um dort den Veltenern Vorteile beim Kauf von Eigenheimgrundstücken zu schaffen. Ab 2022 kann man sich für eine Parzelle bewerben. Dabei spielen Aspekte wie Einkommen, Vermögen, Kinder, Pflegebedürftigkeit, Ehrenamt oder Dauer der Ortsansässigkeit eine Rolle. Wer sich regelmäßig in einem ehrenamtlichen Verein bekommt 100 Punkte, für freiwillige Feuerwehrleute werden sogar 200 Punkte angerechnet.

Ein Hauptwohnsitz in der Stadt bringt je nach Dauer bis zu 300 Punkte, wobei bereits nach fünf Jahren der höchste Wert erreicht ist. Je nach Grad einer Behinderung oder Pflegestufe, sowie pro Kind werden jeweils bis zu 50 Punkte angerechnet. Auch das Einkommen und das Gesamtvermögen werden betrachtet – je mehr Geld man hat, umso geringer die Punktzahl. „Die Grundstücke werden an die Antragstellenden mit der höchsten Gesamtpunktzahl vergeben“, erklärt die Gemeinde.

Wohnsitz in der Stadt in den letzten zehn Jahren wird angerechnet

Ein besonders prominentes und lang erprobtes Beispiel bietet die kleine Gemeinde Pfaffenhofen zwischen München und Ingolstadt, die schon 1991 erstmals Bauland bevorzugt an Einheimische vergeben hat. Nach einer Reihe von Reformen gelten hier ähnliche Kategorien wie in Velten. Die brandenburgische Stadt hat sich womöglich Pfaffenhofen orientiert.

Wer in der oberbayerischen Kleinstadt seinen Hauptwohnsitz hat, bekommt ebenfalls bis zu 300 Punkte. Dabei wird auch angerechnet, wenn jemand innerhalb der vergangenen zehn Jahre dort lebte, aber zwischenzeitlich woanders gemeldet war, etwa zum Studium. Auch wer nicht in Pfaffenhofen lebt, aber dort arbeitet, kann bei mindestens zehnjähriger Tätigkeit bis zu 210 Punkte für sich verbuchen. Ein großer Unterschied zu Velten und zum Vorschlag für ein Potsdamer Einheimischenmodell: Ehrenamt spielt dort auf Empfehlung des bayerischen Städtetags keine Rolle bei der Bewertung.

Von Peter Degener