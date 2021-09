Bornstedt

Auf heftige Gegenwehr ist ein Ladendetektiv gestoßen, als er am Samstagabend gegen 20.20 Uhr einen 26-jährigen Dieb auf frischer Tat ertappte. Der junge Mann versuchte in einem Supermarkt an der Ludwig-Boltzmann-Straße in Bornstedt, Tabak zu stehlen, der Ladendetektiv erwischte ihn, stürzte allerdings, als er nach dem Dieb greifen wollte und dieser sich wehrte.

Ein weiterer Supermarktmitarbeiter griff ein und hielt den Dieb fest. Dieser biss ihm in den Arm, doch der Mitarbeiter ließ nicht locker, bis die Polizei eintraf und den Täter festnahm. Die Polizei erstattete Strafanzeige.

Von MAZonline