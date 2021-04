Bornstedt

Eine 25-jährige Autofahrerin wollte am Donnerstagvormittag mit ihrem VW in der Potsdamer Straße zurücksetzen und übersah dabei offenbar eine 90-jährige Frau in einem Krankenfahrstuhl. Das Gefährt soll durch den Zusammenstoß umgekippt sein, wobei die Seniorin leicht verletzt wurde. Sie wurde von Rettungskräften zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Es wurde eine Anzeige aufgenommen.

Von MAZonline