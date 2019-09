Bornstedt

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Montagnachmittag in Potsdam-Bornstedt. Ein Lastwagen hatte nach bisherigen Erkenntnissen beim Abbiegen an der viel befahrenen Kreuzung von Nedlitzer Straße (B 2) und Erich-Arendt-Straße vor einem Supermarkt-Einkaufszentrum einen Fahrradfahrer erfasst, der dort gerade die Straße überqueren wollte. Beim Zusammenstoß wurde der Radfahrer schwer verletzt.

Unfall auf der Nedlitzer Straße. Quelle: Julian Stähle

Ersthelfer eilten dem Verletzten zur Hilfe, der unter dem Lkw lag, und befreiten ihn aus der Situation. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, war am Abend noch unklar. Die Kreuzung ist mit Ampeln versehen, zum Unfallzeitpunkt regnete es stark. Es kann ersten Angaben zufolge offenbar nicht ausgeschlossen werden, dass der Radfahrer sich im sogenannten toten Winkel für den Lkw-Fahrer befand und dieser ihn daher nicht gesehen hatte, als er das Abbiegemanöver einleitete. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Aufgrund des Unfalls musste der Kreuzungsbereich zeitweise gesperrt werden. Es kam in der Folge der Sperrung im Berufsverkehr am Nachmittag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der Bundesstraße 2 in Bornstedt.

Von MAZonline