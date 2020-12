Innenstadt

Die zur Einheitsfeier auf dem Steubenplatz aufgestellte Bronzeskulptur „Quo Vadis“ soll zum Jahreswechsel abgebaut werden. Das empfiehlt der Beirat für Kunst im öffentlichen Raum in einem Schreiben, das den Mitgliedern des Kulturausschusses am Freitag per Mail zugesandt wurde.

Die Arbeit des tschechischen Künstlers David Cerny mit einem Trabant auf vier Beinen erinnert an die Massenflucht von DDR-Bürgern im Herbst 1989. Das Original steht im Garten der deutschen Botschaft in Prag. Ende 2020 enden Versicherung und genehmigte Standortsondernutzung.

Der Stadt wurde die Skulptur zum Ankauf angeboten. Der Beirat hat gegen eine dauerhafte Aufstellung in Potsdam votiert. Wesentlicher Grund sei, dass in der Stadt „keine geeignete Freifläche, die bautechnisch und inhaltlich zu dem Kunstobjekt passen würde, zur Verfügung steht“.

Staudenhof-Kunst bleibt auf dem Friedhof

Eine überraschende Wendung gibt es im Streit um eine Neuaufstellung der Plastiken vom Staudenhof. Nach einem im November 2019 verabschiedeten Stadtverordnetenbeschluss sollten die „Stehende unter Baldachin“, der „Pflanzenturm“ und das „Sitzende Mädchen“ im zweiten Quartal 2020 auf der Freundschaftsinsel aufgestellt werden.

Im Zusammenhang mit einer Debatte um den Erhalt der Freilichtbühne wurde das Verfahren gestoppt. Die Bühne soll im kommenden Jahr unter Regie der Bürgerstiftung zunächst testweise bespielt werden. Im Kulturetat sind dafür 28.000 Euro reserviert.

Die Skulpturen sollen laut Beirat einstweilen im Zwischenlager auf dem Neuen Friedhof bleiben. Wie berichtet, gab es Pläne der Verwaltung, die Skulpturen für immer dort zu lassen. Das stieß auf Kritik bei Anderen und Linken.

Sascha Krämer (Linke) warnte gegenüber MAZ davor, Skulpturen und Freilichtbühne „gegeneinander auszuspielen“. Sein Vorschlag: Prüfen, wie die Skulpturen um und nahe der Bühne platziert werden können: „Kunst auf und neben der Bühne, besser geht’s nicht.“

