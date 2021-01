Am Stern

Am Mittwochnachmittag ist im Stadtteil Stern ein Mann überfallen und ausgeraubt worden. Er war nach zu Fuß auf dem Heimweg vom Einkaufen (zwischen 15 und 16 Uhr) und bemerkte eine Gruppe von drei oder vier Männern hinter sich. In einem Durchgang zum Innenhof eines Mehrfamilienhauses sei er plötzlich gegen den Oberkörper gestoßen und gegen die Wand gedrückt worden. Anschließend sei ihm ein scharfer Gegenstand an den Nacken gehalten worden, wodurch er leicht verletzt wurde. Einer der Männer habe dann die Herausgabe des Handys und der Geldbörse gefordert und sprach dabei Deutsch mit Akzent.

Handy vor Ort zerstört

Das Telefon des Mannes zerstörten die Unbekannten schließlich und verschwanden mit der Geldbörse in Richtung Neuendorfer Straße oder Max-Born-Straße. Der leicht verletzte 39-Jährige erlitt nach eigenen Angaben einen Schock. Erst am späten Mittwochabend informierte er die Polizei. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Die Polizei fragt: Wer hat am Mittwochnachmittag im Bereich der Galileistraße eine Gruppe von drei oder mehr männlichen Personen beobachtet und kann Hinweise zu deren Identität geben? Einer trug schwarze Nike-Turnschuhe mit weißem Logo und eine hellgraue Jogginghose. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion unter 0331/5 50 80 oder polbb.eu/hinweis

Von MAZonline