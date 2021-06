Potsdam

Kerstin Hohlfeld ist Geheimnissen auf der Spur. Zuletzt ist sie dafür mit einem Philosophen durch den Wildpark gekrochen und kam mit völlig zerkratzten Unterarmen nach Haus. Doch nun weiß sie über die Geschichte des Jagdhauses Bescheid, das der Mann bewohnt.

Mit einem renommierten Geoforscher stieg sie auf den Telegrafenberg, um zu erfahren, welche Geheimnisse der Wissenschaft dort verborgen sind. Sie erfuhr vom Erdbebenhaus und, wie durch Zufall und auch fern der Öffentlichkeit Erkenntnisse zum Wohle der Menschheit erarbeitet werden. Mit einem Stadtführer stöberte sie kürzlich abseits der Sehenswürdigkeiten nach Spuren der russischen Besatzer in der Jägervorstadt.

Geheimnisse statt Frauenromane

Für ihr Buch „Potsdamer Geheimnisse“ nimmt Kerstin Hohlfeld einiges auf sich. „Mir macht diese Suche großen Spaß. Es ist klasse, die Stadt nicht einfach so zu erkunden, sondern gemeinsam mit den Potsdamern. So lerne ich auch die Bewohner kennen und das schafft einen ganz anderen Blick“, sagt sie. Eigentlich verfasst die 55-jährige Berlinerin Unterhaltungsliteratur. „Zehn Romane habe ich mittlerweile geschrieben, drei davon weihnachtliche Geschichten, aber auch Frauenromane“ sagt sie. Dann durfte sie erstmals in ihrer Geburtsstadt Magdeburg im Auftrag des Verlags Bast Medien aus Überlingen Geheimnisse suchen. Auch Erfurt hat sie mit Co-Autoren erforscht.

Für den Potsdamer Band der Reihe und seinen 50 Kapiteln ist sie erstmals allein verantwortlich. „Ich will das Buch auch unbedingt für die Berliner schreiben. Die wissen so wenig von Potsdam, obwohl wir so nah beieinander sind. Die kommen nach Sanssouci, aber verpassen vieles. Ich habe das an mir selbst gemerkt, wie wenig ich wusste“, sagt Kerstin Hohlfeld.

Ihr Ansatzpunkt: Stadtführer, Künstler und Kirchenleute

Doch wie findet sie ihre Geheimnisse und vor allem die „Geheimnispaten“, also die Menschen, die ihr davon erzählen? Ihre Herangehensweise ist simpel, aber erfolgversprechend. Sie sucht sich Menschen, die sich für die eigene Stadt interessieren. „Ich schaue zum Beispiel nach Stadtführern. Die sind hervorragende Quellen, lieben ihre Stadt und wollen sie zeigen. Auch Künstler sind eine große Hilfe, weil sie oft sehr engagiert in ihrer Stadt sind. Und natürliche Kirchenleute, denn die haben ein starkes Geschichtsbewusstsein“, zählt Hohlfeld auf. „Und wenn man zwei, drei Menschen hat, entsteht ein Schneeballeffekt“, da redet einer und empfiehlt fünf weitere. So hat Kerstin Hohlfeld seit Jahresbeginn mehr als 40 Geheimnisse, Relikte und wenig bekannte Geschichten ausfindig gemacht. Ihr Buch dokumentiert sowjetische Wandmalereien, auch ein DDR-Kunstwerk, das aus der Innenstadt ins Kulturquartier Schiffbauergasse verdrängt wurde, und natürlich allerlei preußische Besonderheiten.

„Geschichte kommt einem ja immer sehr männlich vor. Die preußischen Männernamen sind sehr übermächtig“, findet sie und hat deshalb bewusst auch weniger bekannte Frauengestalten in ihren Geheimnisschatz aufgenommen: „Ich habe viele Frauen kennengelernt, die in Potsdam gewirkt haben, mutige Frauen, die man nicht so kennt.“

Geheimnispaten gesucht

Doch bis zur vom Verlag geforderten Zahl von 50 Geheimnissen fehlt ihr noch etwas. Und weil nach Erscheinen des Buchs im Herbst 2021 auch einige Geschichten exklusiv in der MAZ veröffentlicht werden sollen, hofft sie auf die Ortskenntnis der MAZ-Leser. „Ein Geheimnispate braucht eine Idee, was ein Geheimnis sein könnte. Wir suchen natürlich nicht Dinge, die noch nie erzählt wurden, aber die wenig bekannt sind. Und ich möchte gerne mit dem Paten ein Stück weit hinter das Relikt schauen und daran Stadtgeschichte erzählen“, sagt Kerstin Hohlfeld.

So erging es ihr zum Beispiel mit einer Potsdamerin, die eigentlich aus West-Berlin stammt. „Eine Eisenbahnertochter wie ich. Die war als Kind sogar mehrfach in der DDR, weil ihre Eltern bei der Reichsbahn waren“, sagt Hohlfeld. Sie berichtet von der persönlichen Geschichte der Frau, die den langen Umweg von Berlin nach Potsdam zu Mauerzeiten ebenso kannte, wie sonst eigentlich nur die DDR-Bürger – und verknüpft sie mit dem Bahnhof Pirschheide, der als einstiger Hauptbahnhof am Stadtrand auch ein Relikt der Berliner Mauer ist.

Von Marquardt bis Hermannswerder, von Golm bis Klein-Glienicke war Kerstin Hohlfeld unterwegs. „Aber ich war noch überhaupt nicht in einem Plattenbauviertel und ich wäre dankbar, wenn wir da was finden“, sagt sie. „Solche Stadtteile drängen sich meist nicht auf. In Magdeburg und Erfurt war ich leider auch nur in älteren Stadtbezirken, aber ich habe trotzdem etliche DDR-Geheimnisse gefunden“, sagt sie und ist optimistisch, dass auch am Schlaatz, in der Waldstadt, oder am Stern noch erzählenswerte persönliche Geschichten und kleine Geheimnisse warten.

Wer ein Relikt im Sinn hat oder einen Paten und ein „Geheimnis“ vorschlagen möchte, kann sich melden. Mail: potsdam-stadt@maz-online.de

Von Peter Degener