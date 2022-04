Potsdam

Für das Bürgerbegehren Mietendeckel wurden bereits 10.000 Unterschriften gesammelt. Damit sind knapp mehr als zwei Drittel vom Ziel bereits geschafft. Noch 4500 Stimmen braucht das Bürgerbegehren bis Ende Mai.

Miete der Pro Potsdam auf 1 Prozent pro Jahr begrenzen

Die Initiatoren wollen erreichen, dass die Mieten des städtischen Wohnungsunternehmens Pro Potsdam nur noch um ein Prozent in fünf Jahren erhöht werden dürfen. Derzeit liegt die Quote bei 15 Prozent in vier Jahren. Die Pro Potsdam geht davon aus, dass sie der Erfolg der Initiative 30 Millionen Euro an Mietausfällen bis zum Jahr 2030 kosten würde.

Damit das Bürgerbegehren eine Chance auf diesen Erfolg hat, müssen sich zehn Prozent der Wahlberechtigten in die Listen eintragen. Die Kommunalaufsicht lehnte das Gesuch des Bürgerbegehrens ab, die Sammelfrist, aufgrund der coronabedingten Einschränkungen, zu verlängern. Daher bleibt die Frist bei Ende Mai.

Das Bürgerbegehren wird in Zukunft wieder von 10 bis 15 Uhr in verschiedenen Stadtteilen Aktionstage durchführen. So beispielsweise am 9. April am Stern und am 16. April in der Waldstadt. Wer an der Aktion teilnehmen will, der kann von der Website die Liste ausdrucken und ausgefüllt an das Kulturzentrum Freiland in der Friedrich-Engels-Straße 22 zurücksenden

Von Nick Wilcke