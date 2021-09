Potsdam

Das Bürgerbegehren für den Potsdamer Mietendeckel hat inzwischen mehr als 5000 Unterschriften gesammelt und trotz der Sommerpause bereits mehr als 1/3 des Quorums von 14 286 Unterschriften erreicht, teilte es selbst mit.

Damit haben sich mehr als drei Prozent der Wahlberechtigten dafür ausgesprochen, die Mietsteigerung im städtischen Wohnungsbestand auf maximal ein Prozent in fünf Jahren zu begrenzen. In den nächsten Tagen sammelt das Bürgerbegehren Unterschriften in der Waldstadt (Tramhalt Friedrich-Wolf-Straße).

Von MAZonline