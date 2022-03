Potsdam

Zurück zum Nummern-Automaten: Der Bürgerservice im Potsdamer Rathaus bekommt wieder eine flexible Terminvergabe nach Zettelsystem, wie es sie schon einmal gab. Das hat Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) am Mittwochabend im Hauptausschuss bekannt gegeben. Demnach soll es ab dem 10. April wieder in begrenztem Umfang Sprechstunden ohne vorherige Terminbuchung über das Internet geben. Dafür kommen Besucher ins Rathaus und ziehen einen nummerierten Zettel. Nach Aufruf dürfen sie an den Schalter kommen.

Bürgerservice: Problemlösung als Chefsache des OB

Der Potsdamer Bürgerservice ist in den vergangenen Jahren massiv in die Kritik geraten. Vielfach berichteten Bürgerinnen und Bürger, dass sie über das System der elektronischen Terminvergabe kaum oder nur unter sehr hohem Aufwand einen Termin bekämen. Die zuständige Beigeordnete Brigitte Meier (SPD) hatte zuletzt mit mehr Personal gegensteuern wollen. Doch jüngst hatte Schubert den Bürgerservice zur Chefsache erklärt. Hauptgrund: Meier werde von der Flüchtlingskrise aus der Ukraine zu sehr in Anspruch genommen.

Angekündigt hat Schubert am Mittwoch zudem, dass er dem Bürgerservice weitere Räume geben will. Kapazitäten sollen so vor allem für das Beantragen und Abholen von Dokumenten geschaffen werden. Außerdem kündigte Schubert an, dass die Stadt eine Buchungs-App für Smartphones einführen will, mit der unter anderem die voraussichtliche Wartezeit eingesehen werden kann. Dieses Modell werde in einigen wenigen Städten bereits angewendet, berichtete Schubert im Ausschuss.

Selbstbedienungs- und Abholautomaten

Über eine Ausweitung der einsehbaren Termine für die Terminbuchung werde mit dem Anbieter verhandelt. Damit würden auch längerfristige Terminbuchungen möglich. Derzeit können Termine beim Bürgerservice nur wenige Wochen im Voraus gebucht werden.

Schubert kündigte zudem eine technische Aufrüstung an. So soll es Selbstbedienungsautomaten zur automatischen Erfassung biometrischer Daten geben, die dann an die jeweiligen Mitarbeitenden des Bürgerservices übermittelt würden. Der Kommunale Immobilienservice sei bereits mit der Beschaffung der entsprechenden Technik beauftragt.

Geständnis: Technische Prozesse sind an der Stadt vorbeigezogen

Angekündigt hat Schubert ebenso Abholautomaten. Auch diese sollen dazu beitragen, den Terminstau aufzulösen. Dazu würden aktuell Preisrecherche und Angebotsabfrage laufen. Der Oberbürgermeister kündigte die Prüfung weiterer Lösungen und Modelle an, als Beispiel nannte er das Azubi-Bürgeramt in Berlin-Kreuzberg, das Digitale Bürgerbüro in Karlsruhe, das Kooperationsmodell mit der Sparkasse in Nürnberg und die Einrichtung von Außenstellen wie in Magdeburg.

Auf Nachfrage von Hans-Jürgen Scharfenberg (Linke) räumte Schubert ein, dass diverse technische Prozesse an der Stadt vorbeigezogen seien.

Im ersten Schritt solle es auch darum gehen, den Bürgerservice von Aufgaben zu befreien, die nicht zwingend dort angebunden sein müssten, so Schubert. Als Beispiel nannte er die Ausgabe von Anwohnerparkausweisen und die Beantragung von polizeilichen Führungszeugnissen.

Vier neue Mitarbeitende beginnen bald

Schubert knüpfte mit seiner Präsentation an einen Vortrag der Ordnungsbeigeordneten Meier an, die in früheren Sitzungen des Hauptausschusses bereits erste Maßnahmen für eine kurzfristige Verbesserung der Situation im Bürgerservice skizziert hatte: „Wir hatten gehofft, dass die Maßnahmen, die im Geschäftsbereich der Beigeordneten Brigitte Meier bereits zu Beginn des Jahres eingeleitet wurden, schneller Wirkung zeigen“, sagte der Oberbürgermeister. Für die seit Beginn des Jahres ausgeschriebenen zusätzlichen Stellen im Bürgerservice seien bereits vier neue Mitarbeitende gewonnen worden, die aber „erst in den nächsten Wochen den Bürgerservice verstärken“ würden. Deshalb sollen „kurzfristig befristete Mitarbeitende“ aus anderen Bereichen der Stadtverwaltung eingesetzt werden.

Schubert kündigte zudem zwei weitere zusätzliche Vollzeitstellen an. Damit werde die Anzahl der Stellen von 34 auf 40 erhöht. Die Zahl der Counter im Bürgerservicecenter werde, wie von Meier angekündigt, von 12 auf 16 Schalter ausgebaut und die für Kfz-Zulassung und Führerschein-Angelegenheiten von 13 auf 17 Schalter. Zusätzlich gibt es fünf Schalter für Großkunden wie Autohäuser und Zulassungsdienste.

Nach Angaben der Stadtverwaltung hat der Bürgerservice im vergangenen Jahr mehr als 179 000 Anliegen der Potsdamerinnen und Potsdamer bearbeitet. Es würden täglich etwa 400 Termine angeboten. Zudem werden täglich 100 neue Termine freigeschaltet, auch kurzfristig frei werdende Zeiten. Trotzdem reicht es in der wachsenden Landeshauptstadt nicht, wie zahlreiche Beschwerden zeigen.

