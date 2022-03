Potsdam

Haben Sie einen Termin beim Bürgerservice Potsdam bekommen? Halten Sie ihn fest, rahmen Sie ihn ein – es ist eine Rarität. Zumindest gefühlt. MAZ-Leserinnen und -Leser berichten frustriert über die vergeblichen Versuche, einen Termin für einen neuen Personalausweis zu bekommen. Und noch weitere Themen bewegen sie.

Glücksspiel um Termine beim Bürgerservice

Für Gabriele Eitner ist es wie in einer Lotterie – immer wieder versucht sie ihr Glück bei der Terminvergabe. Langsam wird es zeitlich eng:

„Auch ich könnte mich mit meinen Erfahrungen symbolisch der Dienstaufsichtsbeschwerde anschließen, auch wenn mein Anliegen nicht so schwerwiegend ist wie verpflichtende Ummeldungen oder benötigte Führungszeugnisse. Mein Ausweis läuft am 11. April ab. Seit drei Wochen versuche ich, einen Termin zu ergattern. Versuche mehrmals am Tag (vorrangig um 8 Uhr) scheiterten. Ganze viermal fand ich freie Termine, ging aber leer aus, da nach meiner letzten Eingabe angezeigt wurde, der Termin sei gerade vergeben worden. In Ihrem Artikel erwähnen Sie lange Wartezeiten auf einen Termin – ich würde gern länger warten, aber das ist ja auch nicht möglich. Das Glücksspiel geht also munter weiter und auch die Absichtserklärungen der Stadtverwaltung.“

„Wenn ich nicht mehr weiter weiß...“

Digitalisierung fordert Wolfgang Brede – aber bitte professionell. Aktuell sei von „Service“ nicht viel zu spüren:

„Der Bürgerservice, der seit Längerem in der Regel nur online zu erreichen ist – oder besser: nicht zu erreichen ist – will ein guter Dienstleister sein, so Herr Schubert. Warum ist er es dann nicht? Nicht Wenige erinnern sich wohl noch an einen funktionierenden und gut akzeptierten Bürgerservice, der 2018 das Siegel „ServiceQualität Deutschland“ erhielt.

Die Digitalisierung funktioniert nur sehr, sehr begrenzt – so kann ich einen Führerschein online beantragen, einen Reisepass oder Personalausweis nicht. Eine Meldebescheinigung oder die An- und Abmeldung online? Jetzt hat der Oberbürgermeister eine Arbeitsgruppe gegründet, getreu dem Motto „Wenn ich mal nicht weiter weiß, bild’ ich einen Arbeitskreis“.

Aus dem Jahr 2016 – Auszug aus dem Leitbildziel zum Leitbildkapitel „Die innovative Stadt“:

– Potsdam setzt den digitalen Wandel aktiv für Innovationen ein.

– Potsdam ist eine Stadt mit bürgernaher, effizienter und moderner Verwaltung.

– Potsdam geht wirtschaftlich und sinnvoll mit öffentlichen Ressourcen um und bekennt sich zur generationenübergreifenden Gerechtigkeit.

Das „Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen“ (auch erst knapp fünf Jahre alt) verpflichtet auch die Kommunen bis Ende 2022, Verwaltungsleistungen zu digitalisieren, für die Bürgerinnen und Bürger leichter zugänglich, effizienter und nutzungsfreundlicher. Also, Herr Oberbürgermeister, in neun Monaten ist Abrechnung.“

„Seit Monaten derselbe Ablauf“

Von seinen diversen Versuchen, einen Ausweis zu erneuern, berichtet Martin Henseke:

„Mein Personalausweis ist abgelaufen – so weit, so unspektakulär. Früher hat man dann für die Erneuerung einen Termin beim Bürgerservice gemacht – ja, sogar vor Ort – und innerhalb kürzester Zeit ein neues Dokument erhalten. Aktuell ist es eine Katastrophe und das Wort „Bürgerservice“ straft jeden einzelnen Buchstaben Lügen.

Es ist verständlich, dass unter Pandemie-Bedingungen die Terminvergabe online abgewickelt werden soll. Aber man muss auch die Chance bekommen einen Termin zu kriegen! Im Internet steht, es werden täglich neue Termine eingestellt. Also sitze ich seit Monaten werktags pünktlich um 7.58 Uhr am Computer und harre der Dinge die da kommen beziehungsweise eher nicht kommen. Ab 7.59 Uhr steigt spürbar die Auslastung des Buchungssystems und es kann schon mal bis zu 30 Sekunden dauern, bis man von einer Seite zur nächsten kommt. Im schlimmsten Fall werden ab 8 Uhr gar keine neuen Termine angezeigt.

Versuch der Terminbuchung für den Bürgerservice. Quelle: Julius Frick

Aber es gibt auch vermeintliche Glücksmomente: Dann stehen dort auf einmal für denselben Tag (!) acht freie Termine. Sitzt da jemand im Bürgerservice, der ernsthaft davon ausgeht, dass alle Menschen nichts zu tun haben, nur zu Hause rumsitzen und warten, dass die gnädige Verwaltung ihnen zuhört? Also acht Termine frei! Man versucht sich durchzuklicken und kann nach circa zwei Minuten Wartezeit beim Laden aller Internetseiten den Termin endlich bestätigen. Doch: keine Terminbestätigung, sondern die Anzeige, der Termin ist inzwischen bereits vergeben.

Seit Monaten derselbe Ablauf. Telefonisch keiner erreichbar. Per E-Mail keiner erreichbar. Vor Ort nicht erlaubt. Was soll man noch tun? Präsentkörbe an die Verwaltung senden? Mein Personalausweis ist abgelaufen. Ich bin verpflichtet ein gültiges Dokument zu haben. Man kann keine Dinge mehr erledigen, die einen Ausweis benötigen.“

Bußgelder in Parks: „Längst überfällig“

Über Vandalismus und Rücksichtslosigkeit von Besuchern der Potsdamer Schlossparks ärgert sich Jürgen Brepohl. Deshalb findet er schärfere Kontrollen und Bußgeld richtig:

„Die Schlösserstiftung wird ihre Kontrollen mit gebührenpflichtigen Verwarnungen verbinden. Ich halte diese Entscheidung für richtig und sogar für längst überfällig. Natürlich muss, wenn es eine Parkordnung gibt, diese auch durchgesetzt werden. Leider gibt es Menschen, die sich über solche Festlegungen hinwegsetzen. Wir erleben bei unseren Besuchen der Parkanlagen, dass es Vandalismus, Rücksichts- und Gedankenlosigkeit gibt. Die vollen oder gar übervollen Papierkörbe müsste es nicht geben, wenn alle Besucher und Besucherinnen ihren Müll wieder mit nach Hause nehmen oder gar versuchen würden, überhaupt auf Müll zu verzichten. Wilde Badestellen oder Radfahren an Stellen, an denen es nicht erlaubt ist – das geht gar nicht! Ich habe den Eindruck, dass, je mehr den Wünschen der Bürger entgegengekommen wird, diese Erlaubnisse übertreten werden. Motto: Gibst du mir den kleinen Finger, nehme ich die ganze Hand.

Lesen Sie auch: Pro & Contra – Bußgelder in Sanssouci: Was spricht dafür und was dagegen?

Bei unseren Besuchen in den Potsdamer Parkanlagen haben wir aber auch festgestellt, dass die in den vergangenen Jahren bereits eingesetzten Ordnungsbeamten (soweit sie überhaupt sichtbar wurden) die Wege meiden, in denen sie in Konflikte mit den Besuchern und Besucherinnen verwickelt würden. Von der Stadt zu verlangen, Alternativen für die Benutzung von Grünanlagen einzurichten, ist eine Überlegung wert.“

„Potsdam ganz nah“: Dialog mit den Ortsteilen

In der MAZ-Serie „Potsdam ganz nah“ betrachteten wir zuletzt die Ortsteile im Norden der Landeshauptstadt. Von dort kommt oft Kritik an der Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung. Renate Plage aus Marquardt sieht Positives und Defizite:

„Dass es in der Zusammenarbeit der nördlichen Potsdamer Randgemeinden mit der Landeshauptstadt über viele Jahre Kritik gab und gibt, ist Fakt und führt nun endlich zum Dialog. Schön, dass die MAZ auf ihre Art dazu beiträgt. Als Einwohnerin von Marquardt habe ich mit großem Interesse gelesen, was die Ortsvorsitzenden der Nachbargemeinden Fahrland, Neu Fahrland, Uetz-Paaren, Satzkorn und Groß Glienicke in der Zusammenarbeit mit der Stadt Potsdam an kritischen Punkten aufzeigen.

Lesen Sie alle Artikel der Serie über den Potsdamer Norden.

Was allerdings Marquardt betrifft, muss ich sagen, dass die Aussagen unseres Ortsvorstehers ziemlich dürftig ausfallen. Und eine Anmerkung ist sogar falsch: Es betrifft unseren schönen, von Lenné angelegten, Park und seine Pflege, die alles andere als „aufwertend“ für den Ort bezeichnet werden kann. Die Parkwiesen wurden im trockenen Sommer mit schwerem Gerät (einem riesigen Traktor) zum Mähen des Grases befahren, sodass die Flächen hinterher wie ein beackertes Feld aussahen. Selbst der idyllische Bewuchs um die drei Teiche wurde einfach weggehäckselt. Von der Stadt wurde signalisiert, dass man in diesem Jahr eine andere, umweltschonendere Lösung finden werde. Hoffentlich!

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und ich will nicht die Wichtigkeit einer Schaukel in Frage stellen, aber es gibt viel drängendere Probleme wie unser neu gebautes großes Feuerwehrhaus, das nach pompöser Einweihung nun schon so lange Zeit verwaist dasteht, weil wir keine Feuerwehr mehr haben. Und zum Schluss noch ein großes, nicht erwähntes Problem: Der Bahnhof Marquardt soll zur Mobilitätsdrehscheibe umgebaut werden. Allerdings ist keine Lösung in Sicht, wie es um die Barrierefreiheit bestellt ist- kein Wort dazu!“

Haben auch Sie Anmerkungen oder Meinungen zu MAZ-Artikel oder Themen, die Sie auf MAZ-online zu Potsdam lesen? Dann schreiben Sie uns per Mail an potsdam-stadt@MAZ-online.de

Von MAZonline/axe