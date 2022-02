Potsdam

Die Potsdamer Bürgerstiftung hat ein neues Zuhause. Seit Jahresbeginn ist die Märkische Allgemeine ihr neuer Vermieter. Das Team um Marie-Luise Glahr arbeitet in der gläsernen Pyramide am Eingang zum MAZ-Gelände. Der Umzug war nötig, da die Zeit der Zwischennutzung im Klosterkeller in der Friedrich-Ebert-Straße abgelaufen war. Bereits ein Jahr länger als geplant konnte die Stiftung die Räume der Glockenweiß GmbH nutzen.

„Die Pandemie hat uns nicht zurückgeworfen“

Der Platz im Potsdamer Zentrum war laut Glahr ein Glückstreffer für die Stiftung, hat sie sichtbarer gemacht und enorm weitergebracht. Allein die unterschiedlichen Veranstaltungen, die hier möglich waren – Lesungen, der offene Bürgertreff Buntes B und die selbst organisierten und selbst verantworteten Abendprogramme der Jugendlichen –, haben dazu beigetragen, dass Glahr heute sagen kann: „Die Pandemie hat die Bürgerstiftung nicht zurückgeworfen.“

Der neue Ort bietet zwar nur Platz für den Bürobetrieb, doch das Team fühlt sich wohl in der Pyramide. Die MAZ habe der Stiftung ein gutes Angebot gemacht. „Wir sind hier zwar nicht mehr so zentral, dafür aber heller, freundlicher und transparenter“, freut sich Glahr. Sie hat schon Pläne, draußen Bänke aufzustellen, um die Potsdamer auf einen Plausch einzuladen. Für Veranstaltungen, die es natürlich weiterhin geben soll, ist die Stiftung bereits mit einigen potenziellen Partnern im Gespräch, hat mehrere Orte besichtigt.

Die Stiftung will auch am neuen Standort voll durchstarten. Aktuell gibt es sieben Projekte, die über eine Idee hinausgehen. Was das genau sein wird, darüber möchte Glahr aber erst reden, wenn sie auf sicheren Füßen stehen, das heißt, finanziert sind. Denn die Stiftung verfügt nicht über umfangreiche Eigenmittel, ist auf Spenden und Fördertöpfe angewiesen. Deshalb ist auch noch ungewiss, ob das Team in diesem Jahr wieder die Inselbühne bespielen wird. „Wir machen das nicht um jeden Preis. Das vergangene Jahr hat uns viel Zeit, Geld und Kraft gekostet. Das geht so nicht noch einmal“, erklärt Glahr.

„Nadia“ kostete die Stiftung eine Rikscha

Ein Projekt, das aber auf jeden Fall weiter im Fokus steht, ist das Bürgermobil. Leider gab es da gerade einen mächtigen Dämpfer. Am letzten Januartag, als das Sturmtief Nadia in Potsdam wütete, brachte es einen Baum zu Fall, und der stürzte genau auf die beiden Fahrradrikschas und zerstörte eine davon komplett. Tieftraurig sei das, so Glahr. Denn eigentlich hätte es im Frühjahr losgehen sollen mit einer zusätzlichen rollstuhlgerechten Rikscha, die Bürgermobilflotte also erweitert werden. Stattdessen ist die Flotte nun dezimiert, die „Grüne Hornisse“ komplett hinüber und nicht mehr fahrtauglich. Sie war die erste Rikscha der Stiftung, selbst konstruiert und extra angefertigt, um Potsdamer, die nicht mehr selbst mobil sind, mobil zu machen. 9000 Euro Spenden stecken in dem Gefährt. Dazu, so Glahr, unglaublich viel Herzblut und Energie von vielen Menschen, die die Idee unterstützt haben.

Die Grüne ist hinüber, die Rote reparabel

Glücklicherweise hat die Grüne jedoch die größte Wucht abgefangen und damit die zweite Rikscha vor Schlimmerem bewahrt. Rotkäppchen, so heißt sie wegen ihres roten Verdecks, hat lediglich eine neue Kappe benötigt und ist inzwischen wieder heil und fahrtauglich. Das zerstörte Mobil kann jedoch für den Transport von Personen nicht mehr eingesetzt werden. Die Stiftung hat vor, es zu einem Lastenfahrrad umbauen zu lassen, um dem Unglück irgendwie noch etwas Positives abzugewinnen. Den Plan, im Frühjahr mit dem Tourenangebot für Senioren durchzustarten, will die Stiftungsmannschaft aber nicht aufgeben. Ab sofort kann für eine neue Rikscha gespendet werden.

Gebraucht werden etwa 8000 Euro. Eine Rikscha ist so teuer, weil sie zum einen hohe Sicherheitsstandards erfüllen muss und weil sie zum anderen motorisiert sein soll, damit möglichst viele Menschen als Pilotinnen und Piloten in Frage kommen. „Es muss möglichst schnell gehen, weil wir, sobald es hoffentlich Lockerungen gibt und es wärmer wird, an den Start gehen wollen“, erklärt Glahr. Der Startschuss für das neue Flottenmitglied soll spätestens Ostern erfolgen.

