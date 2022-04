Potsdam

Der fast fertige Neubau des Bundespolizeipräsidiums am Horstweg 103 ist nur der Anfang. Auf dem großen Areal zwischen Horstweg und Heinrich-Mann-Allee sollen bis etwa 2032 vier weitere groß dimensionierte Gebäude für das Präsidium der Bundespolizei neu entstehen. Außerdem wird außerhalb des eigentlichen Behördenareals an der Straße An den Kopfweiden ein fünfgeschossiges Parkhaus für 950 Autos gebaut werden.

Behördenstandort mit 1800 Mitarbeitern in Potsdam

Neu entstehen soll auch ein Radweg als Verbindung zwischen Heinrich-Mann-Allee und Nuthewinkel, der an der nordwestlichen Seite des Behördenareals vorbeiführen wird. Antje Busch von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) und Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) stellten die Pläne am Freitagnachmittag im Rathaus vor.

„Die Heinrich-Mann-Allee 103 wird damit auf Dauer nicht nur Behördenstandort, sondern zentraler Standort einer Bundesbehörde sein und am Ende mit 1800 Arbeitsplätzen auch ein wichtiger Arbeitgeber in der Landeshauptstadt“, sagte Schubert. Der Baubeigeordnete Bernd Rubelt (parteilos) sprach ergänzend von einer Behördenanlage mit einzigartiger Bedeutung: „Das ist schon etwas sehr Wichtiges.“

Wie das künftige Areal architektonisch und stadtplanerisch aussehen solle, werde in einem sogenannten Gestaltungshandbuch dargestellt werden. Der frühere Bebauungsplan Nr. 2 „Horstweg-Süd“ werde innerhalb des Planungsprozesses geändert. Die jetzigen Ziele stünden spätestens seit 2018 fest.

Der schon am Horstweg errichtete Neubau werde wohl Ende 2023 fertiggestellt sein und 800 Arbeitsplätze für die Bundesbehörde bieten, sagte Antje Busch von der Bima. Auf der Stelle des früheren Helenenhofes soll ebenfalls möglichst bis Ende 2023 ein fünfgeschossiger Nachfolgebau entstehen.

Relativ früh solle auch mit dem fünfgeschossigen Parkhaus auf dem Gelände des bestehenden Parkplatzes begonnen werden. Der Bau sei nötig, da es mit perspektiv rund 1800 Arbeitsplätzen auf dem Areal einen erhöhten Stellplatzbedarf gebe, sagte Busch. Das Parkhaus werde über die kleine Straße An den Kopfweiden erschlossen, die dann auch einen Gehweg bekommen soll – sie führt im weiteren Verlauf in ein Wohngebiet. An der Mündung zum Horstweg wird eine Ampel installiert.

Nach der Fertigstellung des Parkhauses soll diesem gegenüber auf dem Behördengelände ein weiterer Neubau begonnen werden. Er ist fast so groß geplant wie der schon stehende Neubau am Horstweg. Er soll mit seinen drei Geschossen elf Meter hoch werden.

Zum zweiten Bauabschnitt gehöre nicht nur der Bau dieses Hauses, sondern auch die Sanierung der historischen Bestandsgebäude auf dem Gelände. „Wir wollen an der äußeren Erscheinungsform wenig ändern“, sagte Busch, „aber innen alles modern und schick machen, wie das heutigen Standards entspricht.“ Energetisch gesehen sollen die sanierten Bauten so sparsam wie möglich sein.

Kantine und Technikzentrale der Bundespolizei am Horstweg in Potsdam

„Ein ganz wichtiger Bestandteil des zweiten Bauabschnittes sind die Neubauten am Horstweg“, sagte Busch. In Nachbarschaft zu dem bereits stehenden Neubau werden zwei weitere große Gebäude in Richtung Heinrich-Mann-Allee entstehen. „Hier sind neben Büroarbeitsplätzen zentrale Nutzungen wie beispielsweise eine Kantine und eine Technikzentrale vorgesehen.“

Bei diesen und anderen Häusern strebe die Bima eine modulare, also eine Art Fertigbauweise an. „Einfach um ein höheres Tempo in die Baumaßnahmen hineinzubringen“, erklärte Busch. In einem dritten Bauabschnitt solle es eine „Nachverdichtung“ zwischen den historischen Bestandsgebäuden geben. Das Ensemble wird auch äußerlich einen anderen Eindruck machen. Die Notwendigkeit weiterer Anbauten werde sich erst aus späteren Platzanforderungen ergeben. Zu den Gesamtkosten der Maßnahmen wollte sich Busch auch angesichts der dynamischen Preisentwicklung nicht äußern.

Die jetzt noch in der Stadt verstreuten Standorte des Präsidiums – zum Beispiel in der Schiffbauergasse, in der Holzmarktstraße und in der Berliner Straße – würden mit der Fertigstellung der neuen Arbeitsräume nach und nach aufgegeben. Das ganze künftige Gelände der Bundespolizei an Horstweg und Heinrich-Mann-Allee werde eingezäunt und mit Sicherheitsanlagen umgeben werden. Einfach betreten werden kann es dann nicht mehr. Das Gelände sei als Sicherheitsstandort ohne öffentliche Durchgänge zu verstehen, so Oberbürgermeister Schubert: „Durch den Standort des Bundespolizei können Sie nicht einfach durchwandern.“

Peter Beiderwieden, der Vizepräsident des Bundespolizeipräsidiums, betonte, dass damit das „Headquarter“ der Bundespolizei in dem Babelsberger Areal liegen werde. Dem Präsidium sind bundesweit neun regionale Bundespolizeidirektionen untergeordnet, außerdem die Direktion 11 in Berlin mit ihren Spezialkräften. Bei der Bundespolizei arbeiten insgesamt etwa 54.000 Beschäftigte.

Schubert: Behörden-Meile in Potsdam

Für den Dienstleistungsstandort Potsdam sei es wichtig, dass dieses Areal entwickelt werde, sagte Schubert der MAZ. „Mit der Bundespolizei und den Landesbehörden ist in den letzten Jahren ist ein Dienstleistungsschwerpunkt am Rande von Berlin entstanden.“ Entlang der Heinrich-Mann-Allee gewinne man durch die Neubauten eine Adressbildung die von den Landesbehörden, über einen technischen Standort für das Rathaus bis hin zu einer Bundesbehörde reiche: „Das macht doch schon was mit der Stadtentwicklung.“

