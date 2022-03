Potsdam

Fünf Brandenburger Persönlichkeiten sind mit dem Bundesverdienstorden ausgezeichnet worden. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) überreichte die Auszeichnung im Namen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Mittwoch in der Staatskanzlei in Potsdam. Unter den Geehrten ist ein Potsdamer: Wolfgang Puschmann.

Vorsitzender des Seniorenbeirats in Potsdam

Er wird „für herausragende Verdienste in der Seniorenarbeit“ geehrt, teilte die Staatskanzlei mit. Von 2005 bis 2019 war er Vorsitzender des Seniorenbeirats der Landeshauptstadt Potsdam. Ebenfalls seit 2005 engagiert er sich als Kuratoriumsmitglied in der Stiftung Altenhilfe sowie im Netzwerk „Älter werden in der Landeshauptstadt Potsdam“. 2015 initiierte er anlässlich des Internationalen Tages der Älteren Menschen eine Veranstaltung zur Würdigung der älteren Generation.

Wolfgang Puschmann ist zudem Vorsitzender des Seniorenrates des Landes Brandenburg und mitverantwortlich für Aktionen wie die Brandenburgische Seniorenwoche. Zur Fortschreibung der Seniorenpolitischen Leitlinien der Landesregierung organisierte er im Jahr 2018 gemeinsam mit Wohlfahrtsverbänden und Seniorenorganisationen fünf Regionalkonferenzen. „Er hat großen Anteil daran, dass auf Basis des Koalitionsvertrages der jetzigen Landesregierung im Juni 2020 ein Landesseniorenbeauftragter ins Sozialministerium berufen wurde“, heißt es in der Laudatio weiter.

Von MAZonline/axe