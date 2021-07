Potsdam

Der Potsdamer Verein zur Förderung akzeptierender Jugend- und Drogenarbeit „Chill out“ hat am Mittwoch auf dem Platz vor dem Brandenburger Tor derer gedacht, die im vergangenen Jahr im Zusammenhang mit Substanzkonsum ihr Leben verloren haben. Die Zahl der Drogentoten steigt, teilte „Chill out“ aus diesem Anlass mit: „Es muss gehandelt werden!“

Mehr als doppelt so viel Todesfälle in Brandenburg

Laut „Chill out“ sind im Jahr 2020 die Todesfälle in Zusammenhang mit Drogenkonsum erneut „in einem bedenklichen Ausmaß“ gestiegen – und zwar von bundesweit 1398 im Jahr 2019 auf 1581. Auch im Land Brandenburg zählte man deutlich mehr Todesfälle: Waren im Jahr 2019 noch 22 Menschenleben zu beklagen, waren es 2020 mit 48 mehr als doppelt so viele. Eine mögliche Erklärung: die Corona-Pandemie.

„Wie bereits im vergangenen Jahr vermutet, geht die Corona-Pandemie auch an den drogengebrauchenden Menschen nicht spurlos vorbei“, sagt die „Chill out“-Geschäftsführerin Katharina Tietz. Demnach haben die Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie auch drogengebrauchende Menschen stark belastet. „Weniger Möglichkeiten in Kontakt mit anderen Menschen zu gehen und der Wegfall von Freizeit- und Entlastungsmöglichkeiten haben zu starken psychosozialen Belastungen und Rückfällen bei Drogengebraucher*innen geführt“, so Katharina Tietz. Die Vermutung liege nahe, dass der starke Anstieg der Zahl der Verstorbenen auch in diesem Kontext zu betrachten sei. „Die dramatische Entwicklung dieser Zahlen unterstreicht die Wichtigkeit, von der repressiven und stigmatisierenden Drogenpolitik abzurücken, den Menschen Unterstützung anzubieten und mit Akzeptanz und Wohlwollen entgegen zu treten“, sagt Katharina Tietz. „Die Kriminalisierung von Konsument*innen illegalisierter Substanzen muss ein Ende finden!”

Mit Drug-Checking und anderen Praktiken Risiken reduzieren

Der Verein weist darauf hin, dass niedrigschwellige und bedürfnisorientierte Unterstützungsangebote für drogengebrauchende Menschen finanziell gesichert und deutlich ausgebaut werden müssen. Informationen zu Safer-Use-Harm-Reduction-Strategien – also zu Praktiken, die mögliche Schäden von Drogengebrauch reduzieren oder gar verhindern sollen – und zu Möglichkeiten des Drug-Checkings – also die Überprüfung von Drogen auf ihre Zusammensetzung – sind laut „Chill out“ elementare Bestandteile einer modernen und humanen Drogenpolitik. Dazu würden auch Drogenkonsumräume sowie der menschenwürdige und repressionsfreie Umgang mit Substitutionspatientinnen und -patienten gehören. „Die Entkriminalisierung und Entstigmatisierung von Drogengebrauchenden ist Grundlage für eine Drogenpolitik, die auf Gesundheitsförderung setzt und damit beiträgt zu einer Verringerung der Zahl der Todesfälle“, sagt Katharina Tietz.

Bundesweiter Gedenktag am 21. Juli

Am 21. Juli 1994 starb in Gladbeck (Nordrhein-Westfalen) der junge Drogengebraucher Ingo Marten. Seiner Mutter gelang es unter Mithilfe der Stadt, eine Gedenkstätte für Ingo und andere verstorbene Drogengebraucher und Drogengebraucherinnen zu installieren, der in den nächsten Jahren weitere Orte der Erinnerung und Mahnung folgten. Der erste Gedenktag für verstorbene Drogenabhängige wurde 1998 begangen. In den letzten Jahren fanden Veranstaltungen in mehr als 60 Städten statt. Durch die Beteiligung von etwa 150 Organisationen und Initiativen in Deutschland hat sich der Gedenktag am 21. Juli zum größten bundesweiten Aktions-, Trauer- und Präventionstag im Bereich illegalisierter Drogen entwickelt. Auch international finden inzwischen zahlreiche Aktionen am 21. Juli statt.

Verein engagiert sich seit mehr als 20 Jahren in Potsdam

Der Potsdamer Verein „Chill out“ zur Förderung akzeptierender Jugend- und Drogenarbeit bietet seit 1998 Suchtprävention und Suchtberatung, sowie Gesundheitsförderung und Jugendarbeit in Potsdam und im Land Brandenburg an. Zur Zeit betreibt der Verein die Fachstelle für Konsumkompetenz in Potsdam, die überregionale Suchtpräventionsfachstelle Westbrandenburg, sowie das Jugendhaus OstbloQ am Humboldtring.

Von MAZonline/nf