Wenn man die kurze Kellertreppe hinter sich lässt, sieht man am Ende des Korridors eine dreistufige Sitztribüne – von dort kann man durch die ganze Bar schauen, bis ganz hinten auf die kleine Bühne am Ende des überraschend hellen Kellergewölbes. Hier entsteht ein neuer Club für Potsdam. Das „Muli“ feiert am Freitag seine Eröffnung in den ehemaligen Räumen des „Laguna“ auf der Friedrich-Ebert Straße.

Club startet am Freitag ab 18 Uhr

Am Wochenende gibt es zwei Tage Programm: „Freitag starten wir ab 18 Uhr in einen analogen Abend, das heißt unsere Hausband spielt und als Warm-Up wird stilecht mit Vinyl aufgelegt.“ Die Hausband heißt ironischerweise „Club Laguna“, ihre Mitglieder sind teils aus der Region: „Während ich hier gearbeitet habe, haben die Jungs in den Räumen gejammt und geprobt. Da macht das Renovieren natürlich mehr Spaß.“ Irgendwann war dann die Idee einer eigenen Hausband geboren.

Während der Corona-Pandemie hat Pächter Mehmet Nar mit den Arbeiten angefangen: „Das Bauamt hat mich noch gewarnt, die Öffnung der Bar sei nicht absehbar, aber solche Projekte brauchen eben einen Verrückten – hier bin ich“, sagt er. Das Kellergewölbe erhielt eine Erfrischungskur und auch der Garten auf der Rückseite des Hauses wurde zum Außenbereich hin hergerichtet.

„Der Jazzclub in Brooklyn-Vibe“

Die Sitzbänke und die Tribüne im Gewölbe hat Mehmet selbst gebaut: „Wir wollten ein authentisches Umfeld schaffen und dazu gehört es, der Bar einen gewissen eigenen Charakter zu verleihen – ich will ein bisschen den ’Jazzclub in Brooklyn’ Vibe.“ Das spiegelt sich auch im Programm wider: „Wir sehen ein Monatsprogramm vor, mit Partys und Konzerten. Fest in diesem Programm ist mindestens ein Bluesabend. Die Menschen sollen nach Corona wieder gemeinsam Musik genießen können“, sagt Mehmet Nar.

„Potsdams kulturellen Input erweitern“

Auch der Außenbereich des Clubs soll zum Verweilen einladen – ein kleines Areal im Hinterhof mit aufgeschüttetem Sand, ringsherum begrünt. Das neunköpfige Team vom „Muli“ hat dafür ehrgeizige Pläne – das Haus ist täglich geöffnet mit einem Café- und Lunchangebot: „Wir wollen mit mediterranen Kaltspeisen starten und unser Angebot sukzessiv ausbauen“, sagt Mehmet Nar. Dazu gehören beispielsweise Fingerfood-Varianten wie Tapas und türkische Meze-Platten. Zusätzlich will man Bar und Garten zum Kultur- und Begegnungsort machen. „Sobald wir uns ein bisschen eingearbeitet haben, stehen auch Theater- und Filmvorführungen mit Regisseuren und Diskussionen auf dem Programm – wir wollen einfach Potsdams kulturellen Input erweitern.“

Kulturellen Input hat der gebürtige Türke reichlich getankt – als Kind alevitischer Eltern wächst Mehmet Nar in Gaziantep an der syrischen Grenze auf. In der alevitischen Gemeinde hat Musik einen hohen Stellenwert. Nar spielt selbst Baglama – die türkische Langhalslaute – und hat, nach einem abgebrochenem Filmstudium, an einem Istanbuler Konservatorium Musik studiert. Während des Studiums ist er in der Filmbranche tätig gewesen und anschließend als Fotograf in der Werbebranche. Wenig später gründete er in Istanbul seine eigene Werbeagentur: „Das habe ich auch zirka sieben, acht Jahre gemacht und es lief gut. Aber ich habe erst in Deutschland gemerkt, wie festgefahren und unglücklich ich war.“

Der Liebe wegen 2015 aus der Türkei nach Berlin

Die Geschichte wie Mehmet in Deutschland gelandet ist, erzählt sich wie aus einem Roman. Der gestresste Agenturchef fährt regelmäßig raus auf die „Prinzeninseln“ vor Istanbul, um durchzuatmen vom umtriebigen Leben in der Weltmetropole und der stressigen Karriere. Die drittgrößte „Burgazada“ zählt zirka 1500 Einwohner und ist Handlungsort zahlreicher Geschichten, des Autoren und gesellschaftlichen Außenseiters Sait Faik.

Passender könnte kein Ort sein – der Melancholiker Mehmet, trifft während eines Schneefalls dort auf seine zukünftige Frau. Ronja kommt aus Deutschland über das europäische Studierenden-Austauschprogramm Erasmus. Nach dem Studium werden die beiden ein Paar: „Mit der Schwangerschaft mussten wir uns entscheiden. Damals war die Türkei unruhig unter anderem mit den Anschlägen in Istanbul. Also sind wir 2015 nach Berlin gezogen“, erzählt Nar.

Hilfe vom Kollegen aus dem Potsdamer 11-Line

Von der Melancholie ist nichts mehr übrig – gemeinsam mit dem Mischlings-Retriever „Kepek“ steht er strahlend im Renovierungschaos. Mehmet und seine Frau haben die Bar gemeinsam angemietet: „Sie kümmert sich viel um das Bürokratische. Das ganze Know-how haben wir von Alessandro Cotroneo vom 11-Line. Da bin ich sehr dankbar drum“, so Nar. Cotroneo ist auch Partner des Muli. Der frischgebackene Barbesitzer zeigt sich über seinen Lebensverlauf insgesamt demütig. „Die Leute, die hieran arbeiten sind zu einer Familie geworden“, und für seine Gäste hat Mehmet Nar aus Gaziantep auch einen besonderen Wunsch: „Alles was ich mir wünsche ist, dass viele Geschichten von Menschen in unserer Bar beginnen.“

Von Yunus Gündüz