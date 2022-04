Ein Großteil des Parkplatzes Am Kanal im Potsdamer Stadtzentrum ist plötzlich gesperrt. Die Fläche wird in den kommenden Monaten als Zwischenlager für die Logistik zur Versorgung von Ukraine-Geflüchteten benötigt.

Containerlager blockiert Parkplatz in Potsdams Innenstadt

Containerlager blockiert Parkplatz in Potsdams Innenstadt

Kostenlos bis 16:28 Uhr Containerlager blockiert Parkplatz in Potsdams Innenstadt

Von Peter Degener