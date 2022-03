Potsdam

Die Corona-Zahlen in Brandenburg gehen auf hohem Niveau zurück, doch in Potsdam sieht das anders aus. Hier sind die Infektionszahlen in den vergangenen zwei Wochen kontinuierlich gestiegen. Das führt in den Kliniken zu Personalengpässen. Als Sprecher des St. Josefs-Krankenhauses spricht Benjamin Stengl von einem „unaufhörlichen Teufelskreis“. Man habe einen „relativ hohen Krankenstand beim Pflegepersonal, der dazu führt, dass im Grunde seit Wochen immer um die 50 Kollegen abwechselnd ausfallen. Dies sind natürlich nicht alles Covid-Infektionen“, so Stengl gegenüber der Märkischen Allgemeinen Zeitung: „Hauptursache sind aber symptomatische und asymptomatische Infektionen bis hin zu Quarantänefällen in den Familien, häufig durch infizierte Kinder zu Hause. Damit umzugehen, ist nicht einfach, und angesichts der weiterhin hohen Inzidenzzahlen ist es für uns auch nicht absehbar, wann und wie sich die Lage verbessern könnte.“ Die Versorgung der Patienten sei aber gesichert.

Schwieriger sei es in den Pflegeeinrichtungen, so Stengl. Britta Schmidt, die Geschäftsführerin der Seniorenheime St. Franziskus (Bornstedter Feld), St. Elisabeth (Wilhelmshorst) und Bürgerstift (Berliner Vorstadt), sieht eine „fatale Lage. Die Personalausfälle waren seit Beginn der Pandemie noch nie so hoch wie jetzt. Ich kann die Lockerungssehnsucht der Menschen verstehen und wünsche es mir selbst, aber für uns ist die Lage aktuell sehr ernst und Corona alles andere als vorbei“.

Josefs-Klinik: immense Herausforderung

Ursachen sind laut Stengl auch hier in erster Linie Quarantänefälle in den Familien und asymptomatische Infektionen. Im Gegensatz zum Beginn der Pandemie habe man „glücklicherweise keine schweren Krankheitsverläufe mehr“ bei den Bewohnern festgestellt, sagt er: „Aber die Betreuung mit ausreichend Personal ist aktuell eine immens große Herausforderung.“ Anders als in Krankenhäusern könne man die Betreuung der Senioren nicht einfach „runterfahren“, berichtet Britta Schmidt: „Zusätzliches Personal, etwa über Leasing einzustellen, ist kaum oder gar nicht möglich. Wir haben in Einzelfällen und in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt begonnen, asymptomatische Mitarbeiter früher aus der Quarantäne zu holen, um unserem Betreuungsauftrag gerecht zu werden.“

Das städtische Klinikum „Ernst von Bergmann“ verzeichnet eine Stabilisierung der Krankenstände, auch wenn die Zahl der Mitarbeiter, die sich mit der Omikron-Variante infizieren, sehr schwankt. „Die Ausfälle sind gleich verteilt über alle Bereiche. Betroffen sind die stationären Bereiche genauso wie die Funktionsdienste und die Verwaltung“, erklärte Pressesprecherin Theresa Decker auf MAZ-Anfrage, ohne Zahlen zu nennen.

Potsdamer Seniorenheim: 100 Prozent geimpft

Im Vitanas Senioren Centrum Am Volkspark arbeiten 82 Pflegekräfte. „Zwei haben Corona, alle anderen sind da“, sagte Leiterin Becky Leutholf gegenüber der MAZ: „Wir sind auf der Hut, testen uns alle täglich und haben eine Impfquote von 100 Prozent.“ Das mache sich auch unter den Bewohnern bemerkbar: „Wir sind eines der wenigen Häuser in Potsdam ohne Corona.“ Keiner der 98 Bewohner sei infiziert, weil das „übliche Hin und Her der Ansteckungen zwischen Klienten und Mitarbeitern“ aufgehört habe.

Dem Vip fehlen Busfahrer

Beim Verkehrsbetrieb in Potsdam (Vip) lag der Krankenstand im Februar etwa vier Prozent höher als im selben Monat des Vorjahres. Die Anzahl der „coronabedingten“ Krankschreibungen sei dabei deutlich gestiegen, erklärt Pressesprecher Stefan Klotz. Der Vip habe generell einen stetigen Bedarf an Busfahrern: „Das liegt auch an der steigenden Zahl der rentenbedingten Austritte. Der Bedarf ist im Vergleich zum Vorjahr in etwa gleich.“

Die Verpflichtung von Busfahrern sei „weiter schwierig, aber machbar.“ Man wolle neben der Bewältigung der natürlichen Fluktuation einen Zuwachs von 10 bis 15 Mitarbeitern im Jahresverlauf im Fahrdienst Bus erreichen. In der Werkstatt gelinge es, mit der eigenen Ausbildung Nachwuchs zu binden. Es gebe jedoch seit Längerem unbesetzte Stellen in Verwaltung und Werkstatt.

Stadtwerke vermelden Normalität

Die Krankenstände in den Stadtwerkeunternehmen insgesamt seien seit Februar im Wesentlichen unverändert sowie typisch für die Jahreszeiten, so Klotz. Man werde keine Krankenstände, Quarantäne-Zahlen oder Zahlen von Minimalbesetzungen bekannt geben, weil das nichts über die Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur aussage, so der Sprecher: „Wir sind aktuell völlig in der Lage, die Funktion der verschiedenen kritischen Bereiche in allen Unternehmen der Stadtwerke Potsdam sicherzustellen.“

Kita- und Hortträger in Not

Auch bei den Kita- und Hortträgern schlägt Corona Breschen in den Personalbestand. Der Fröbel-Verein etwa spricht von rund 16 Prozent Krankenstand. „Von unseren 13 Einrichtungen in Potsdam können einige aktuell leider nur verkürzte Öffnungszeiten anbieten. Im Notbetrieb ist derzeit aber keine unserer Potsdamer Einrichtungen“, erklärte Sprecher Mario Weis.

Bei der Kinderwelt gGmbH sind die Krankenstände durch Corona-Erkrankungen und die psychische Belastung der Fachkräfte sehr hoch. „Vielfach kommt es zur Verkürzung der Öffnungszeiten. Teilweise müssen Gruppen (teil-)geschlossen werden, da kein Personal mehr da ist“, berichtet Tuulia Faber von der Unternehmenskommunikation des Trägers: „Wir mussten noch keine sogenannte Notbetreuung anbieten, da wir die Eltern gut erreichen und viele Familien uns unterstützen, indem sie ihre Kinder zu Hause behalten.“

Potsdam ohne Unterrichtsausfall

Das Bildungsministerium fragt die Corona-Infektionen der Lehrkräfte wöchentlich ab, Stichtag war letzte Woche Donnerstag. Aktuellere Zahlen gibt es noch nicht: „Letzte Woche befand sich keine Potsdamer Schule in Stufe 3 des Corona-Aktionsplans des Ministeriums. Das heißt: Unterrichtsausfall und die Begrenzung des Unterrichts auf die Basiskompetenzen gibt es coronabedingt gerade an keiner Potsdamer Schule.“

Wie Ministeriums-Sprecherin Ulrike Groenefeld der MAZ am Dienstag sagte, waren in Potsdam zum Stichtag 17.März 111 Lehrkräfte in Quarantäne gemeldet (4,2 Prozent), die nicht für den Präsenzunterricht zur Verfügung standen. Darunter waren 98 positiv getestete Fälle (3,7 Prozent). In der Vorwoche (Stichtag 10.März) waren 107 Quarantänefälle von Lehrkräften gemeldet (4,0 Prozent), darunter waren 95 positiv getestete Fälle (3,6 Prozent).

Potsdams Lehrerzahlen besser als im Land

Im Land Brandenburg waren zum Stichtag 17. März 5,0 Prozent der Lehrkräfte in Quarantäne, darunter 4,2 Prozent positiv getestet. Zum Stichtag 10. März waren 4,7 Prozent in Quarantäne, darunter 3,9 Prozent positiv getestet. Die gemeldeten Zahlen zu den Corona-Infektionen in den Schulen der Stadt Potsdam liegen damit unter dem Landesdurchschnitt.

Von Rainer Schüler und Peter Degener