Potsdam

Die extra für die Anfragen in Sachen Corona geschaffene Servicestelle im Rathaus zieht nach viereinhalb Monaten eine erste Bilanz. Das unter dem Namen „ Beschwerdestelle Corona“ eingerichtete Büro hat seit Mitte März knapp 1200 Anfragen von Bürgern bearbeitet. Tatsächliche Beschwerden machten dabei nur einen kleinen Bruchteil der Anliegen aus, wie die Leiterin der Beschwerdestelle, Antje Burke, am Mittwoch erläuterte.

Die meisten Fragen betrafen die Corona-Regeln

Stattdessen seien es vor allem Fragen der Bürger zur Auslegung der Eindämmungsverordnungen von Stadt und Land gewesen. Die Verordnungen, die im Zuge der Pandemie immer wieder verändert und angepasst wurden, sind die Rechtsgrundlage für eine ganze Reihe von Maßnahmen, die allesamt die Ausbreitung von Sars-CoV-2 erschweren sollen. Dazu gehörten die Schließungen von Restaurants, Geschäften, Sportstätten und Spielplätzen, aber auch das Verbot von Menschenansammlungen und privaten Feiern. Immer wieder seien große Unsicherheiten zu spüren gewesen, sagt Antje Burke. „Wir haben da relativ viele Themengebiete wahrgenommen, die wir direkt von der Bürgerschaft gespiegelt bekamen. Ob man nun gemeinsam grillen darf, ob der 18. Geburtstag gefeiert werden kann – oder der 93.“, sagt sie.

Anzeige

Jede neue Verordnung habe entsprechend zu einem Anstieg der Anfragen an die Beschwerdestelle geführt, die über eine eigene Telefonnummer und per Mail erreichbar ist. „Als es die Option gab, Sportstätten auf Antrag zu öffnen, gab es einerseits viele Anträge und andererseits Nachfragen, warum denn zeitgleich die Kinder nicht auf die Spielplätze der Stadt dürfen“, erinnert sich Antje Burke. Nicht immer sei es ihr und den anfangs acht Kolleginnen leicht gefallen, die Entscheidungen, die ja in der Hoheit der Stadt und des Landes Brandenburg lagen, zu begründen.

Weitere MAZ+ Artikel

Verwaltung nutzte „bürgernahe Sprache“

Der Weg der Mitarbeiter in der Beschwerdestelle, um mit diesen Schwierigkeiten umzugehen, könnte auch mittelfristig Schule machen in der Verwaltung. „Wir haben uns sehr schnell für ein empathisches Handeln entschieden, das dann im Ausdruck nichts mehr mit der üblichen Verwaltungssprache zu tun hat“, sagt Burke. Statt Amtsdeutsch haben die Beschwerdestellen-Leute in normaler Sprache mit den Potsdamern gesprochen – und den Eindruck gewonnen, dass dies gut ankam.

Dieter Jetschmanegg leitet die zentrale Verwaltung in der Landeshauptstadt, unter seiner Verantwortung liegt die Corona-Beschwerdestelle. Er bewertet die Arbeit durchweg positiv. „Es ist wahnsinnig hilfreich, wenn es eine Zentrale gibt, an der erst einmal alles anlandet“ sagte er am Mittwoch. „Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir aus der bürgernahen Sprache eine Lehre ziehen, wie man eine moderne Verwaltung künftig organisieren kann.“

Nur noch zwei Kollegen in der Beschwerdestelle

Mittlerweile arbeiten nur noch zwei Kollegen in der Beschwerdestelle, die übrigen seien nach und nach wieder an ihre ursprünglichen Arbeitsplätze zurückgesandt werden, sagte Jetschmanegg. Eingestellt werden soll die Stelle allerdings vorerst nicht – sondern, im Gegenteil, bei steigenden Fallzahlen und damit steigendem Bedarf nach Informationen bei den Potsdamern möglicherweise wieder ausgebaut. „Endgültige Schlussfolgerungen dazu kann es erst im kommenden Jahr geben“, sagte er.

Von Saskia Kirf