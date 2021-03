Potsdam

Eine Aktionsgruppe in Potsdam wollte sich am Samstag mit einer Kundgebung am Brandenburger Tor an den bundesweiten Protesten unter dem Motto „Es reicht“ gegen Corona-Maßnahmen beteiligen. Kurzfristig wurde die Veranstaltung abgesagt, wie die MAZ als erstes erfuhr. Dennoch versammelten sich Interessierte in der Brandenburger Straße.

Newsblog: Hier können Sie die Ereignisse vor Ort nachlesen

Kurz nach 13 Uhr: Trotz der Absage versammeln sich einige Interessierte auf der Brandenburger Straße vor dem Tor. Die Polizei ist noch präsent. Nach Schätzung sind schnell knapp 100 Teilnehmer gekommen.

13.10 Uhr: Als die Polizei per Lautsprecher informierte, dass die Veranstaltung ausfällt und keine Transparente erlaubt sind, erntete sie Buh-Rufe.

Die Corona-Skeptiker wollen protestieren, auch wenn die Demo abgesagt wurde. Quelle: Luise Fröhlich

13.20 Uhr: Die Teilnehmer verharren. Die Polizisten suchen daher das direkte Gespräch. Es kann nun eine Wendung geben: Ein Teilnehmer will offenbar spontan eine Versammlung anmelden. Es laufen Beratungen mit der Polizei.

Demonstranten marschieren plötzlich los

13.25 Uhr: Aus unbekanntem Grund hat sich die Menge der Corona-Skeptiker in Bewegung gesetzt. Allerdings nicht als ein Pulk, sondern in mehreren Gruppen und in verschiedenen Richtungen. Die Polizei folgt ihnen – mitsamt ihren Wasserwerfern. Ein großer Teil läuft über die Breite Straße in Richtung Landtag.

13.30 Uhr: Aus dem linken Potsdamer Spektrum waren Gegenaktionen angekündigt worden. Bis zum ursprünglichen Veranstaltungsbeginn blieb es ruhig. Lediglich ein Vertreter von „Die Partei“ trug ein Satire-Schild mit der Aufschrift „Es riecht“ über den Platz.

Die „Antifa Potsdam“ demonstriert gegen Corona-Skeptiker. Quelle: Luise Fröhlich

13.35 Uhr: Da taucht auf eine Gruppe der Antifa an der Kreuzung Breite Straße/Schopenhauer Straße auf. Sie wollte den Corona-Runde hinterher, wird aber von der Polizei aufgehalten, um eine Konfrontation zu vermeiden. Polizeisprecher Heiko Schmidt berichtet später: „Wir haben die Gruppe von der anderen Gruppe getrennt und kurz begleitet.“

13.45 Uhr: Die „Es reicht“-Teilnehmer sind inzwischen auf dem Lustgarten-Gelände angekommen. Es sind etwa 150 Menschen, die insgesamt hier mitlaufen. Als nächstes marschieren sie auf den Landtag zu ... und an ihm vorbei. Nach einem Beobachter von „Ticker Potsdam“ auf Twitter sagte ein Wortführer: „Wenn wir stehen bleiben, kriegen sie uns.“

„Es reicht“ vs. „Es riecht“ – Demo-Begegnungen. Quelle: Luise Fröhlich

13.55 Uhr: Die Marschroute ist wohl eher spontan gewählt. Vom Alten Markt in Richtung Platz der Einheit, am Stadtkanal entlang und dann wieder zurück. Die Polizei immer hinterher – sie wirkt auf Außenstehende überfordert mit der Nicht-Demonstration. Laut Polizeisprecher Schmidt bestand kein Grund zum Eingreifen. Das Versammlungsrecht muss von der Polizei gewährleistet werden. Inzwischen geht es hinter der Nikolaikirche entlang wieder zum Alten Markt.

14 Uhr: Jetzt wird es der Polizei zu viel. In Sichtweite des Landtags stoppt sie den Zug. Nun kommt langsam auch der angekündigte Sturm auf. Es ist unklar, was nun passieren wird. Was kann die Polizei unternehmen, um das Spielchen irgendwann zu beenden?

Die Polizei beschreibt es später so: „Da offensichtlich ein Versammlungscharakter vorlag, versuchte die Polizei, den Personenzug zu stoppen und einen verantwortlichen Versammlungsleiter festzustellen. Mittels Lautsprecherdurchsagen konnten diese im Bereich zwischen Alten Markt und Am Kanal dann gestoppt werden.“

Kreuz und quer durch Potsdam. Quelle: Luise Fröhlich

14.05 Uhr: Weiterhin läuft die Corona-Skeptiker-Menge eher ziellos durch Potsdams Innenstadt. Abstandsregeln werden missachtet. Mund-Nasen-Bedeckungen trägt kaum jemand. Lakonisch angemerkt: Wer hätte es anders erwartet.

Die Polizei zieht sieben der 150 Teilnehmer heraus, weil sie gegen Hygienevorschriften verstoßen haben. Es handelt sich laut Schmidt um eine Ordnungswidrigkeit, um die sich das städtische Ordnungsamt nun weiter kümmern darf.

Aber warum nur sieben? „Wir müssen die Verhältnismäßigkeit der Mittel abwägen“, sagte Polizeisprecher Schmidt der MAZ, „die Kooperationsbereitschaft die Maßnahmen umzusetzen, gegen die sie protestieren, war nicht vorhanden.“ Die Einsatzkräfte setzten auf Lautsprecherhinweise und direkte Ansprachen.

14.10 Uhr: Es sei eine spontane Tour durch die Stadt geworden, erklärt ein Wortführer gegenüber der MAZ. Der Mann hatte am Brandenburger Tor die Versammlung spontan anmelden wollen. Doch die Polizei habe das nicht genehmigt, da er kein Sicherheitskonzept für die Veranstaltung hatte. „Wir sind dann einfach in lauter kleinen Gruppen spazieren gegangen“, sagt er.

Anti-Corona-Demo: Ist die Polizei überfordert? Sie kann den Zug nicht aufhalten oder auflösen. Quelle: Luise Fröhlich

14.20 Uhr: Die Polizei startete den Versuch, die Menge in der Straße Am Alten Markt einzukesseln, gab ihn aber offenbar wieder auf. Der Zug läuft in Richtung Platz der Einheit. Dort angekommen, scheint es nun so, als würde sich die Versammlung auflösen.

14.30 Uhr: Es werden immer weniger Teilnehmer des nicht Corona-konformen Spontan-Spaziergangs. Schließlich sind mehr Polizisten vor Ort als Teilnehmer. Die Sache ist offenbar vorbei.

Kurzfristige Absage an die Polizei

Die Nachricht von der Absage wurde erst am Vormittag über soziale Medien verbreitet. Polizeisprecher Heiko Schmidt bestätigte auf MAZ-Anfrage, dass der Veranstalter ihr gegenüber die Versammlung abgesagt hatte. Auf dem Platz standen bereits Einsatzkräfte mit zwei Wasserwerfern und weiteren schweren Fahrzeugen.

Corona-Skeptiker wollten in den 16 Hauptstädten der Bundesländer gegen diverse Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie demonstrieren. Sie kritisieren Schulschließungen oder den umfassenden Lockdown, geißeln die Corona-Politik aber auch grundsätzlich als unnötig und als Eingriff in die Grundrechte. Offiziell lehnen sie Gewalt und Provokateure in ihren Reihen sowie demokratiefeindliche Symbole bei den Kundgebungen ab.

Frau trägt rechtsextremes Symbol in Potsdam

In Potsdam zumindest zeigte sich auch das Gegenteil. Die Polizei zog eine Frau heraus, die ein verbotenes, rechtsextremes Symbol auf ihrer Kleidung trug. Gegen die 58-Jährige aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark läuft nun ein Strafverfahren.

In Dresden wurde die Veranstaltung untersagt. Dagegen lief aber ein gerichtliches Einspruchsverfahren. Die Potsdamer Interessenten wurden aufgerufen, zur Demo nach Berlin zu fahren.

Potsdamer Organisator hat schon mehrere Demos initiiert

Ursprünglich hatte Björn Wegner die Anti-Lockdown-Demo angemeldet. Er betreibt einen Blog mit dem Namen „Natürlicherlebenskunst“, studiert Landschaftsökologie in Münster und trat bereits bei diversen anderen Corona-Demos als einer der leitenden Initiatoren auf. Hinter den Demonstrationen stecke nach seinen eigenen Angaben keine Querdenken-Initiative, aber regionale Querdenker-Gruppen wären bei der Organisation involviert gewesen.

Eine weitere Demonstration ist für den 20. März angekündigt. In einer landesweiten Sternfahrt sollen Autokorsos aus Brandenburg und Berlin nach Potsdam zum Brandenburger Tor fahren. Motto: „Die Würde des Menschen ist“.

Von Alexander Engels und Luise Fröhlich