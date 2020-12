Potsdam

Die Stadt will noch vor dem Land schärfere Regeln in Potsdam zur Eindämmung der Corona-Infektionen anwenden, um den Kollaps der Versorgung mit Intensivbetten in den Krankenhäusern in Potsdam und dem Umland zu verhindern. Dazu hat Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) am Mittwoch im Hauptausschuss mehrere Maßnahmen angekündigt, die bereits ab Freitag gelten könnten. Noch sei man allerdings in Absprachen mit dem Land.

Maßnahmen im Überblick

So soll der Alkoholkonsum auf allen Straßen und Plätzen verboten werden, wo schon jetzt eine Maskenpflicht gilt. Auch die Orte, an denen das Böllerverbot zu Silvester gelten soll, sind vom Verzehr betroffen. „Wir haben festgestellt, dass dort, wo Glühwein getrunken wird, die Mindestabstände nicht eingehalten werden und die Mund-Nase-Bedeckung nicht getragen wird“, begründete Rechtsamtsleiterin Katrin Krusemark. Der Verkauf von Alkohol soll dagegen nicht verboten werden. Die Glühweinstände werden aktuell nicht geschlossen. Allerdings merkte Schubert an, dass man auch „genauer hinschauen“ werde, „was die Möglichkeiten des Ausschanks betrifft.“ Eine zweite Maßnahme: Auf allen Wochenmärkten soll der Verzehr von Speisen und Getränken jeglicher Art verboten werden.

Auch die Oberstufen der Potsdamer Schulen sind von weiteren Maßnahmen betroffen. Die Stadt will die Regeln, die ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 200 Infektionen gelten, schon jetzt anwenden. „Die Schüler der gymnasialen Oberstufe und der Oberstufenzentren werden in kleinere Lerngruppen aufgeteilt und teils in Präsenz und teils im zuhause unterrichtet. Ausgenommen davon sind Schüler in den Abschlussklassen und im letzten Ausbildungsjahr, die im Präsenzunterricht bleiben sollen. Für alle Jahrgänge wird der Schulsport untersagt – mit Ausnahme der sportlichen Spezialklassen. Lehrer und Schüler, die sich derzeit in Quarantäne befinden, sollen zudem nicht mehr vor Beginn der Weihnachtsferien in den Unterricht zurückkehren.

Klinikum ab Weihnachten voll

Die Maßnahmen geschehen vor dem Hintergrund stetig wachsender Infektionszahlen im Land Brandenburg. Hans-Ulrich Schmidt, der Geschäftsführer des städtischen Ernst-von-Bergmann-Klinikums, stellte dem Hauptausschuss die aktuelle Situation dar: „Wir sind in Sorge. Das Infektionsgeschehen in Brandenburg nimmt stetig zu. Wir kommen in Versorgungsengpässe der Krankenhäuser und das nicht nur in Potsdam“, sagte er.

Das Corona-Krankenhausbündnis VCC West, das vom Havelland über Potsdam-Mittelmark und Potsdam bis nach Teltow-Fläming reicht und zehn Akutversorger und sieben Reha-Kliniken umfasst, stehe kurz vor der Kapazitätsgrenze. „Wir kommen jetzt schon an Leistungsgrenzen und haben einen Marathon vor uns. Bis mindestens März, April wird die Situation so weiter gehen – wenn es gut läuft“, so Schmidt. Derzeit seien 83 Prozent der Intensivbetten im VCC ausgelastet.

Keine Plätze mehr gibt es in Ludwigsfelde, Luckenwalde, Treuenbrietzen und Nauen. Das Bergmann-Klinikum ist bei 69 Prozent, das St. Josefs-Krankenhaus bei 50 Prozent. Zugleich nehme man zunehmend Patienten aus Südbrandenburg auf, die dort keine Krankenhäuser mehr finden würden. Die Prognose ist düster: Die steigenden Infektionszahlen lassen eine Hochrechnung zu, wie viele Intensivpatienten in den kommenden Wochen zu erwarten sind. Demnach werden die Kapazitäten der derzeit zur Verfügung stehenden 171 Intensivbetten im Bereich des Krankenhausbündnisses bereits vor Weihnachten alle belegt sein. „Wahrscheinlich brauchen wir bis Jahresende 30 bis 60 Betten mehr, als wir haben“, so Schmidt. Das Problem seien dabei nicht die Räumlichkeiten oder die technische Ausstattung mit Betten. „Unsere Sorge sind die Mitarbeiter. Wir haben einen unglaublich hohen Bedarf. Wir brauchen viele Mitarbeiter um die Hygienevorschriften einzuhalten. Einen solchen Engpass habe ich noch nie erlebt“, so Schmidt. Zudem sei das Personal zunehmend überlastet oder auch selbst infiziert oder in Quarantäne.

Die aktuelle Corona-Lage

Allein seit Dienstag sind 50 Neuinfektionen im Gesundheitsamt bekannt geworden. Der Inzidenzwert liegt bei 158. Laut Stadt gibt es aktuell Corona-Fälle in fünf Grundschulen, fünf weiterführenden Schulen und in vier Kitas. Neu hinzugekommen sind Fälle in der sechsten Klasse der Neuen Grundschule Potsdam sowie in der Kita Sternenkinder am Stern. In zwei Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete gibt es zwei neue einzelne Infektionen.

Überschattet wird der Mittwoch von der Nachricht, dass in Potsdam eine mit Corona infizierte Person gestorben ist. Nähere Angaben dazu macht die Stadt nicht.

Von Peter Degener