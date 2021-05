Brandenburger Vorstadt

Heidi Boschmann sitzt im Sprechzimmer ihrer Hausarztpraxis in Brandenburger Vorstadt in Potsdam. Auf dem Schreibtisch vor ihr liegt ein Stapel Papier in einer Klarsichtfolie. Das knappe Dutzend Din-A4-Seiten ist dicht beschrieben mit Namen, Adressen, Telefonnummern, medizinischen Diagnosen und Terminen. Für Boschmanns Patienten ist die Liste ein kleiner Lichtblick am Ende eines langen Tunnels. Wer auf diesem Blatt Papier steht, den impft Heidi Boschmann gegen das Coronavirus – die einen früher, die anderen später.

Stolz präsentiert Boschmann ein kleines Plastikkörbchen voll leerer Spritzen. Genau 102 Dosen Biontech oder Astrazeneca hat sie seit dem Start der Impfungen in den Hausarztpraxen vor zwei Wochen in die Arme ihrer Patienten gebracht. Heute kommen noch einmal 14 dazu, sieben in der Sprechstunde am Vormittag, sieben am Nachmittag.

Die eigentliche Arbeit geschieht hinter den Kulissen

Die Impfung selbst dauert nur etwa fünf Minuten. Die Einstichstelle wird desinfiziert, die Ärztin gibt die Spritze, Pflaster drauf, fertig. Anschließend bleibt der Patient noch etwa 20 Minuten im Wartezimmer zur Beobachtung. Treten keine gravierenden Nebenwirkungen auftreten, kann er oder sie gehen. Die eigentliche Arbeit, erklärt Heidi Boschmann, sei die Organisation dahinter.

Täglich erreichen die Praxis Dutzende Anrufe und E-Mails von Menschen, die einen Impftermin vereinbaren wollen. Die Anrufe nehmen Boschmanns Sprechstundenhilfen entgegen, die E-Mails beantwortet sie selbst – nach Feierabend. „Wir versuchen jeden zu berücksichtigen, der sich bei uns meldet“, sagt die 59-Jährige. Oft müssen Boschmann und ihre Mitarbeiterinnen den Anrufern erklären, dass sie nicht einfach Menschen vorziehen können. Auch sie sind an die Impfpriorisierung gebunden.

Komplizierte Planung der Impftermine

Die Daten der potenziellen Impfkandidaten landen auf Boschmanns Liste, dann beginnt die Feinplanung. Wie alt sind die Patienten? Wer gehört in welche Prioritätsgruppe? Wer darf mit Astrazeneca geimpft werden, wer nicht? Wie sieht das Blutbild aus? Welche Vorerkrankungen gibt es? Je nach Impfstoff variieren zudem die zeitlichen Abstände zwischen den Erst- und Zweitimpfungen. Einige Patienten bekommen zwischenzeitlich Termine woanders und müssen wieder von der Liste gestrichen werden. All das fließt in die Organisation der Impftermine ein. Die gesamte Planung und Organisation erledigt Heidi Boschman in ihrer Freizeit. Oft sitzt sie noch spät abends und am Wochenende über ihren Listen.

Lesen Sie auch:

Und nicht jeder Patient, der eine Impfung benötigt, ruft an oder schreibt eine Mail. „Wir dürfen nicht unsere Patienten vergessen, die zu alt oder zu krank sind, um selbst einen Termin zu vereinbaren“, sagt Boschmann. Viele Ältere fallen durch das Raster der Impfkampagne, weil sie mit dem komplizierten Anmeldeprozedere in den Impfzentren überfordert sind oder ihnen der Weg dorthin zu weit ist. Diese Menschen fangen Hausärzte wie Heidi Boschmann auf. „Wir rufen sie von uns aus an und impfen dann beim Hausbesuch.“

Der Impfstoff kommt immer noch unregelmäßig

Nach wie vor gibt es noch keine verlässlich planbaren Impfstofflieferungen an die Praxen der Allgemeinmediziner. Erst kürzlich wurde bekannt, dass 15.000 Impftermine bei Brandenburger Hausärzten wegen fehlendem Impfstoff abgesagt werden müssen. Die Hausärzte erfahren in der Regel erst drei bis vier Tage vor der Lieferung, wie viel Dosen ihnen in einer Woche überhaupt zur Verfügung stehen. Dann greifen Boschmanns Mitarbeiterinnen zum Hörer und telefonieren die Impfliste ab. Nebenbei läuft der normale Praxisalltag weiter.

„Es ist ein riesiger Mehraufwand, den wir gern betreiben“, sagt Hausärztin Boschmann. Sie sieht es als ihre Aufgabe, mit Hilfe der Impfungen wieder ein Stück Normalität zurück zu holen. Und sie möchte beweisen, dass die Impfkampagne in die Hausarztpraxen gehört, zumindest langfristig, wie sie sagt. „Jetzt beginnt die heiße Phase bei den Impfungen“, so Boschmann, „noch brauchen wir die Hilfe der Impfzentren.“ In einigen Wochen könnte das aber schon anders aussehen.

Bis zum Sommer will Heidi Boschmann alle ihre Patienten zumindest ein erstes mal geimpft haben. Nach ihrem Urlaub kommen die Zweitimpfungen dran. Etwa drei- bis vierhundert Spritzen werden dann in ihrem Körbchen liegen.

Von Feliks Todtmann