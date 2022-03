Potsdam

Zwei Monate lang wurden in der Impfstelle an der Schinkelhalle wöchentlich bis zu 3000 Menschen gegen das Coronavirus geimpft, dann nahm das Interesse merklich ab. Seit Eröffnung der Schinkelhalle am 8. Dezember 2021 wurden dort rund 20.800 Impfungen durchgeführt. Anfang März kamen dann nur noch rund 500 Impfungen, in dieser Woche waren es bis zum Mittwoch lediglich 220 Impfungen. Ende des Monats ist nun Schluss.

Das Impfzentrum in der Schiffbauergasse wird Ende März geschlossen – einen Monat nach dem ersten Impfzentrum in der Metropolishalle in Babelsberg, das von Januar bis September 2021 Impfzentrum des Landes und der Stadt sowie von Dezember 2021 bis Februar 2022 eine kommunale Impfstelle war.

Corona-Impfstelle auf dem Verwaltungscampus Potsdam

Das Aus der Teststelle in der Schiffbauergasse bedeutet jedoch nicht das Ende der öffentlichen Impfstellen – zumal die aktuellen Corona-Zahlen noch nicht beruhigend sind und sich die neue Viren-Mutation BA.2 bereits ausbreitet. Ab April wird im früheren Pförtnerhaus auf dem Verwaltungscampus in der Potsadsmer Innenstadt, Jägerallee 2, eine Impfstelle eröffnet. Die Termine für den neuen Standort können dann wie gehabt online gebucht werden. Zusätzlich verkehrt in Potsdam derzeit ein Impfbus. Dort sind Impfungen ohne Termin möglich. Impfungen sind zudem bei Hausarzt möglich.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Geplant ist zudem, dass der Impfbus für Geflüchtete aus der Ukraine zur Verfügung stehen wird. Die Einsatzorte werden aktuell auf der Seite www.potsdam.de/impfen veröffentlicht.

Von MAZonline