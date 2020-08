Potsdam

In der Verwaltung der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB) in Potsdam ist bei einer Person eine Corona-Infektion nachgewiesen worden. Mitarbeiter, die engen Kontakt zu der infizierten Person hatten, seien direkt nach Bekanntwerden des Falls am Donnerstag ins Home-Office gegangen, teilte die KVBB am Freitag mit. Alle Beschäftigten hätten die Möglichkeit bekommen, sich freiwillig testen zu lassen. Mögliche weitere Infizierte sollen direkt vom Arzt informiert werden.

Von RND/dpa