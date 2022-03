Potsdam

Der Dienstag ist in Potsdam seit Monaten der eigentliche Start in die Corona-Woche – zumindest was die Veröffentlichung der Zahlen betrifft. Die Stadtverwaltung Potsdam meldet am Wochenende, weder am Samstag noch am Sonntag, aktuelle Zahlen an das Robert-Koch-Institut (RKI). Die am Samstag und Sonntag erfassten positiven Fälle werden erst am Montag an das RKI übermittelt und fließen somit erst mit den am heutigen Dienstag in die Corona-Statistik für Potsdam ein.

Die wichtigsten Zahlen am Dienstag

► Gemeldete Neuinfektionen: 667 (Vortag: 0). Das ist der zweithöchste Wert an Neuinfektionen in diesem Monat. Mehr Neuinfektionen wurden bisher nur am vergangenen Donnerstag (684) gemeldet. Es ist der siebthöchste Wert, der seit Beginn der Pandemie in Potsdam an einem Tag gemeldet wurde.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 1533,1 (Vortag: 1484,8). Nach drei Tagen mit jeweils einem leichten Rückgang, ist der Inzidenz-Wert in Potsdam wieder gestiegen. Zu beachten ist jedoch, dass die Stadtverwaltung Potsdam – siehe oben – weder Samstag noch Sonntag Corona-Zahlen an das RKI gemeldet hat.

► Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg lag am Montagmorgen bei 6,01 Die Warnampel steht weiterhin auf Rot. Der Anteil der intensivpflichtigen Covid-19-Patienten in Bezug auf die tatsächlich verfügbaren Intensivbetten (ITS) lag laut aktueller Meldung bei 12,8 Prozent – die Ampel steht auf Gelb. → LESETIPP: So ist die Lage in Brandenburgs Krankenhäusern und auf den Intensivstationen

► Corona-Patientinnen und -Patienten in Potsdam: Am Monagmorgen wurden in den Potsdamer Krankenhäusern insgesamt 59 mit dem Coronavirus infizierte Patienten behandelt, davon drei Personen auf der Intensivstation. → LESETIPP: Wie stark reduziert Omikron das Risiko, ins Krankenhaus zu kommen?

Corona-News für Potsdam

► Weniger Mini-Jobs: Nach Angaben der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) ist die Zahl der so genannten Mini-Jobs in Potsdam während der Corona-Pandemie zurückgegangen. Ein Großteil davon betraf Stellen im Gastgewerbe. Den Angaben der NGG zufolge gab es Mitte 2021 rund 12.500 Stellen auf 450-Euro-Basis in Potsdam – das sind 700 weniger als zwei Jahre zuvor (minus 5 Prozent). Allein im Gastgewebe seien 280 Minijobs verloren gegangen – ein Einbruch von 17 Prozent, so die Gewerkschaft.

► Die Corona-Bilanz für den vergangen Winter 2021/ 2022: So hohe Zahlen wie nie – allein in den drei zurückliegenden Monaten wurden so viele Neuninfektionen registriert, wie in der gesamten Zeit davor nicht.

Wer ist besonders betroffen?

Aktuelle Impftermine unter www.potsdam.de/impfen.

Von MAZonline