Potsdam

634 Neuinfektionen wurden in Potsdam in den letzten 24 Stunden gemeldet. Damit steigt die Gesamtzahl der Infizierten in Potsdam seit Beginn der Pandemie auf 1.235,5.

Die wichtigsten Zahlen am Dienstag

► Gemeldete Neuinfektionen: 634 (Vortag: 0). Die Landeshauptstadt Potsdam hat am vergangenen Sonntag keine aktuellen Corona-Zahlen an das Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldet.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 1.235,5 (Vortag: 1.138,9).

► Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg lag am Dienstagmorgen bei 7,51 – und damit leicht unter dem Wert des Vortags (7,70). Die Warnampel bleibt jedoch auf Rot. Leicht gestiegen ist der Anteil der intensivpflichtigen Covid-19-Patienten in Bezug auf die tatsächlich verfügbaren Intensivbetten (ITS). Hier liegt der aktuelle Wert bei 10,3 (+0,5) – die Ampel steht somit wieder auf Gelb. → LESETIPP: So ist die Lage in Brandenburgs Krankenhäusern und auf den Intensivstationen

► Corona-Patientinnen und -Patienten in Potsdam: Nach Angaben der Stadtverwaltung Potsdam wurden am Dienstagmorgen in den Krankenhäusern insgesamt80 mit dem Coronavirus infizierte Patienten (+13 gegenüber vergangene Woche) behandelt, davon sechs Personen (+/- 0) auf der Intensivstation. Mehr „Corona-Patienten“ wurden in Potsdam zum letzten Mal vor über einem Jahr am 4. Februar 2021 (82) gemeldet. → LESETIPP: Corona-Frage des Tages: Wie stark reduziert Omikron das Risiko, ins Krankenhaus zu kommen?

Was Corona mit unserem Alltag macht

► Keine Erlebnisnacht 2022: Auch in diesem Jahr wird die beliebte Erlebnisnacht in der Potsdamer Innenstadt nicht stattfinden. Wie die Veranstalter am Montag mitteilten, sei eine Umsetzung von Veranstaltungen dieser Größenordnung bis Mitte Februar ausgeschlossen und trotz der jetzt in Aussicht gestellten Lockerungen ab dem 20. März – „mit nicht endgültig beschriebenen Auflagen für Veranstalter“ reiche die noch zur Verfügung stehende Zeit „für die qualitätsvolle Umsetzung eines solch komplexen Projektes unter Einbeziehung aller Beteiligten und Einhaltung aller Fristen“ nicht aus. Die nächste Erlebnisnacht ist für den 29. Juli 2023 geplant.

► Stübgen positiv: Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) hat sich wegen einer möglichen Corona-Infektion in häusliche Quarantäne begeben. Nach leichten Krankheitssymptomen sei ein Selbsttest des Ministers auf das Coronavirus am Montag positiv ausgefallen, sagte ein Sprecher des Ministeriums. Stübgen führe seine Amtsgeschäfte aber von zu Hause aus weiter, so der Sprecher. Das Innenministerium arbeitet derzeit unter Hochdruck an der Aufnahme und Unterbringung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine.

► BraLa abgesagt: Die Brandenburgische Landwirtschaftsausstellung BraLa wird für dieses Jahr wegen coronabedingter Unsicherheiten abgesagt. Aufgrund von geltenden Hygienebestimmungen könne kein gewohntes Erlebnis garantiert werden, teilte Roger Lewandowski, Landrat des Landkreises Havelland und Vorsitzender des Aufsichtsrates des Ausstellungs- und Freizeitzentrum GmbH in Paaren/Glien, gestern mit. Es gebe auch Verständnis für die Entscheidung vieler Aussteller, die sich vor dem Hintergrund der aktuellen Lage nicht beteiligen möchten.

► Fehlende Corona-Daten: Das Coronavirus breitet sich in Brandenburg nach den amtlichen Daten mit nahezu unverändertem Tempo aus. In den vergangenen sieben Tagen infizierten sich 1396,5 von 100.000 Menschen, wie das RKI am Montag mitteilte. Das waren etwas weniger als am Wochenende. Am Montag der vergangenen Woche hatte der Wert bei 1386 gelegen. Brandenburg liegt über dem bundesweiten Durchschnitt, der am Montag mit 1259,2 angegeben wurde. Eine hohe Zahl von Fällen dürfte nach Ansicht von Experten aber nicht in den amtlichen Daten enthalten sein. Gründe sehen sie in der Überlastung von Gesundheitsämtern und darin, dass viele Infektionen nicht mehr über einen PCR-Test bestätigt werden. Zudem melden am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter an das RKI – Potsdam beispielsweise seit Monaten nicht mehr.

