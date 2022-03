Potsdam

In Potsdam wurden am vergangenen Wochenende keine aktuellen Zahlen gemeldet und dennoch lag die Sieben-Tage-Inzidenz in der brandenburgischen Landeshauptstadt deutlich über den Werten der Vorwoche. Am heutigen Dienstag ist der Inzidenz-Wert so hoch wie zuletzt am 8. Februar 2022 – kurz nach dem Überschreiten des bisherigen Höhepunktes der Inzidenz-Kurve. Potsdams Amtsärztin Kristina Böhm sieht uns gar schon in der 6. Welle mit einer neuen dominierenden Virus-Variante (siehe Interview).

Hier die aktuelle Corona-Zahlen für Potsdam:

Die wichtigsten Zahlen am Dienstag

► Gemeldete Neuinfektionen: 624 (Vortag: 0).

► Sieben-Tage-Inzidenz: 1.381,6 (Vortag: 1.364,0).

► Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg lag am Montagmorgen bei 6,87. Die Warnampel steht auf Rot. Der Anteil der intensivpflichtigen Covid-19-Patienten in Bezug auf die tatsächlich verfügbaren Intensivbetten (ITS) lag laut aktueller Meldung bei 10,7 – die Ampel steht auf Gelb. → LESETIPP: So ist die Lage in Brandenburgs Krankenhäusern und auf den Intensivstationen

► Corona-Patientinnen und -Patienten in Potsdam: Nach Angaben der Stadtverwaltung Potsdam wurden am Montagmorgen in den Krankenhäusern insgesamt 65 mit dem Coronavirus infizierte Patienten (+1 gegenüber Freitag) behandelt, davon vier Personen (-1) auf der Intensivstation. → LESETIPP: Corona-Frage des Tages: Wie stark reduziert Omikron das Risiko, ins Krankenhaus zu kommen?

Corona-News für Potsdam

► Beratung über Corona-Regeln: Vor den Beratungen der Brandenburger Landesregierung über die Corona-Beschränkungen gibt es Zwist in der rot-schwarz-grünen Koalition. Das Kabinett will nach Angaben des Gesundheitsministeriums am heutigen Dienstag über die Eckpunkte einer neuen Corona-Verordnung beraten, die Ende der Woche auf Grundlage des neuen Infektionsschutzgesetzes beschlossen werden sollen. Ein Verordnungsentwurf aus der Landesregierung sieht nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur vor, wegen der weiter hohen Zahl der Corona-Neuinfektionen die gültigen Beschränkungen zunächst beizubehalten. Dies wäre nach einer Übergangsregelung bis 2. April möglich. → LESETIPP: Zu früh für Lockerungen? So ist die Lage in Brandenburgs Kliniken

► Plätze wieder frei: Wie angekündigt wurden die Behelfsparkplätze am Luisen- und am Bassinplatz beräumt. Die Stadtverwaltung hatte dort jeweils in der Hochphase der Omikron-Welle Parkmöglichkeiten für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Josefs-Krankenhauses bzw. des Bergmann-Klinikums eingerichtet.

Wer ist besonders betroffen?

