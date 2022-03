Potsdam

Innerhalb einer Woche hat es die Stadtverwaltung Potsdam drei Mal nicht geschafft, tagesaktuelle Zahlen zu den „Corona-Patienten“ (siehe unten) zu veröffentlichen. Dazu kam am Wochenende die allgemeine „Nullnummer“ zu den Fallzahlen an sich und offenbar wurden auch gestern keine aktuellen Corona-Zahlen an das Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldet – am Donnerstagmorgen wurden jedenfalls keine Neuinfektionen vom RKI veröffentlicht, die Sieben-Tage-Inzidenz sank entsprechend.

Unwahrscheinlich, dass die Corona-Lage in der brandenburgischen Landeshauptstadt beendet ist oder eine Pause macht. Noch gestern und vorgestern waren die Fallzahlen so hoch, dass es locker für einen der vorderen Plätze auf der Corona-Rekordliste gereicht hat.

Technische Probleme könnten ein Grund für die unübersichtliche Lage sein. Anfang Februar war es ebenfalls an mehreren Tagen zu fehlerhaften Veröffentlichungen gekommen. Damals teilte die Verwaltung mit, dass es sich „softwareseitige Probleme“ gehandelt habe.

Die wichtigsten Zahlen am Donnerstag

► Gemeldete Neuinfektionen: 0 (Vortag: 733). Seit vergangenen Donnerstag hat das RKI an drei Tagen jeweils 0 Corona-Neuinfektionen gemeldet.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 1216,3 (Vortag: 1578,7). Aufgrund fehlender Corona-Neuinfektionen ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam gesunken. Im Normalfall werden Nachmeldungen vom RKI in die Corona-Statistik nachgetragen. Dadurch ergibt sich (im Nachhinein) ein etwas anderes Lage-Bild (siehe Grafik) als das tagesaktuell gemeldete; die heute von der Stadtverwaltung Potsdam gemeldete Inzidenz entspricht wahrscheinlich nicht den Tatsachen.

► Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg lag am Mittwochmorgen bei 6,01 Die Warnampel steht damit nach nur einem „gelben Tag“ wieder auf Rot. Der Anteil der intensivpflichtigen Covid-19-Patienten in Bezug auf die tatsächlich verfügbaren Intensivbetten (ITS) lag laut aktueller Meldung bei 12,3 Prozent – die Ampel steht hier auf Gelb. → LESETIPP: So ist die Lage in Brandenburgs Krankenhäusern und auf den Intensivstationen

► Corona-Patientinnen und -Patienten in Potsdam: Am Mittwochmorgen wurden in den Potsdamer Krankenhäusern insgesamt 69 mit dem Coronavirus infizierte Patienten behandelt, davon fünf Personen auf der Intensivstation. Aktuelle Zahlen hat die Stadtverwaltung heute noch nicht veröffentlicht. → LESETIPP: Wie stark reduziert Omikron das Risiko, ins Krankenhaus zu kommen?

Corona-News für Potsdam

► Maskenpflicht entfällt noch vor Osterferien: Die Maskenpflicht an den Brandenburger Schulen soll am 2. April fallen. Bis dahin wolle man die Übergangsfrist des neuen Infektionsschutzgesetzes nutzen, sagte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) gestern im Landtag. Experten hätten dazu geraten, nicht plötzlich, sondern schrittweise aus den Corona-Maßnahmen auszusteigen, erläuterte die Ministerin. In einem ersten Schritt sei die Zahl der notwendigen Corona-Tests für Schüler von fünf Mal auf drei Mal pro Woche reduziert worden, berichtete Ernst. Gemeinsam mit Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) würden die Osterferien für ein Ende der Testpflicht angepeilt. Wegen der zu erwartenden Urlaubsreisen solle in der Woche nach den Ferien noch getestet werden, erklärte Ernst.

