Potsdam

Die aktuellen Corona-Zahlen haben am Donnerstag lange auf sich warten lassen. Erst gegen 10.30 Uhr wurden die Zahl der neuen Corona-Fälle sowie die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz auf dem Corona-Dashboard der Stadtverwaltung Potsdam veröffentlicht – leider sind diese weniger gut.

Die wichtigsten Zahlen am Donnerstag

► Gemeldete Neuinfektionen: 629 (Vortag: 394). Eine höhere Zahl an neuen bestätigten Corona-Fällen gab es zuletzt vor genau einem Monat. Am 3. Februar 2022 wurden 702 neue Corona-Fälle bestätigt.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 1158,1 (Vortag: 1052,1). Der Inzidenz-Wert ist damit nach vier Tagen mit rückläufigen Zahlen wieder leicht angestiegen.

Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg lag am Mittwochmorgen bei 6,2. Die Warnampel steht demnach auf Rot – das erste Mal seit Heiligabend 2021. Ebenfalls gestiegen ist der Anteil der intensivpflichtigen Covid-19-Patienten in Bezug auf die tatsächlich verfügbaren Intensivbetten (ITS). Hier lag der Wert gestern Morgen bei 10,8 – und die Ampel auf Gelb. → LESETIPP: So ist die Lage in Brandenburgs Krankenhäusern und auf den Intensivstationen

► Corona-Patientinnen und -Patienten in Potsdam: Nach Angaben der Stadtverwaltung Potsdam wurden am gestrigen Mittwoch in den Krankenhäusern insgesamt55 mit dem Coronavirus infizierte Patienten (+3 zum Vortag) behandelt, davon vier Personen (+/- 0) auf der Intensivstation. → LESETIPP: Corona-Frage des Tages: Wie stark reduziert Omikron das Risiko, ins Krankenhaus zu kommen?

Was Corona mit unserem Alltag macht

► Krieg in der Ukraine: In der derzeitigen Krisensituation werden in Potsdam wieder geflüchtete Menschen aus der Ukraine erwartet. Während der gestrigen Stadtverordnetenversammlung hatte Mike Schubert bereits mitgeteilt, dass es eine Anfrage an die Stadtverwaltung geben habe, kurzfristig 100 Menschen aus der Ukraine aufzunehmen; 50 wurden gestern erwartet. Doch gelten für die Ukraine corona-bedingte Einreisebeschränkungen? Die Antwort des brandenburgischen Gesundheitsministerium: „Nein“. Den Angaben der Behörde zufolge wird die Ukraine seit dem 27. Februar 2022 nicht mehr als Hochrisikogebiet eingestuft. Daher besteht nach der Coronavirus-Einreiseverordnung „nur eine allgemeine Testpflicht vor Einreise, aber kein Quarantäne- und Anmeldeerfordernis mehr“.

► LESETIPP: Alle News und Hilfsaktionen im Potsdamer MAZ-Newsblog zum Krieg in der Ukraine.

► Eine Metropolishallen-Bilanz: Wie die Stadtverwaltung Potsdam am gestrigen Mittwoch mitteilte, wurden in der zweiten Öffnungsphase der Metropolishalle als Impfstelle vom 10.12.2021 bis zum 26.2.2022 insgesamt 30.198 Impfungen – darunter über 2000 Kinder – durchgeführt. Das sind bei 68 Öffnungstagen 440 pro Tag. Der Großteil dieser Impfung fiel auf die so genannten Booster-Impfungen: 23.392 Menschen holten sich die dritte Impfung ab. Die Chance zur Erstimpfung nutzten 3182 Menschen, 3403 Personen holten sich die zweite Corona-Impfung ab. 179 Impfwillige ließen sich sogar zum vierten Mal gegen das Virus impfen.

Wer ist besonders betroffen?

Nach Angaben der Potsdamer Stadtverwaltung ist das Infektionsgeschehen in den Potsdamer Kitas und Schulen weiterhin leicht rückläufig. Aktuell sind 480 akute Corona-Fälle bei Kindern und Jugendlichen aus Potsdamer Kitas und Schulen bekannt, zudem sind 43 Mitarbeitende betroffen. Die meisten erkrankten Kinder (227) gehen noch in eine Grundschule, 142 Kinder besuchen eine Kita, 48 Jugendliche eine Gesamtschule und 43 Jugendliche ein Gymnasien. In den Oberschulen gibt es sechs Fälle, in den Beruflichen Schulen sechs sowie fünf in Förderschulen. Aktuell befindet sich eine der knapp 120 Kitas in der Notbetreuung.

Aktuelle Impftermine unter www.potsdam.de/impfen

Von MAZnline