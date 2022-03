Potsdam

Insgesamt wurden weniger neue Corona-Fälle als noch am Donnerstag vermeldet, dennoch steigt die Sieben-Tage-Inzidenz auf 1.308,0. Die Gesamtzahl der Infizierten in Potsdam seit Beginn der Pandemie beträgt 38.872.

Die wichtigsten Zahlen am Freitag

► Gemeldete Neuinfektionen: 440 (Vortag: 551).

► Sieben-Tage-Inzidenz: 1.308,0 (Vortag: 1.279,4).

► Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg lag am Donnerstagmorgen bei 7,27. Die Warnampel blieb unverändert auf Rot. Der Anteil der intensivpflichtigen Covid-19-Patienten in Bezug auf die tatsächlich verfügbaren Intensivbetten (ITS) lag laut aktueller Meldung bei 11,1 – die Ampel steht auf Gelb. → LESETIPP: So ist die Lage in Brandenburgs Krankenhäusern und auf den Intensivstationen

► Corona-Patientinnen und -Patienten in Potsdam: Nach Angaben der Stadtverwaltung Potsdam wurden am Donnerstagmorgen in den Krankenhäusern insgesamt 71 mit dem Coronavirus infizierte Patienten (-2 gegenüber Vortag) behandelt, davon fünf Personen (-+/- 0) auf der Intensivstation. → LESETIPP: Corona-Frage des Tages: Wie stark reduziert Omikron das Risiko, ins Krankenhaus zu kommen?

Corona-News für Potsdam

► Schluss für Impfstelle: Nur noch bis Ende des Monats können sich Impfwillige im Impfzentrum in der Schinkelhalle in Potsdam gegen das Coronavirus impfen lassen. Dann schließt auch die zweite stationäre Impfeinrichtung der Landeshauptstadt. Termine für die kommenden Tage gibt es wie gehabt unter www.potsdam.de/impfen.

► Impfbus am Marktcenter: Impfen ganz ohne Termin – das ist heute im Potsdamer Impfbus vor dem Marktcenter in der Breiten Straße möglich. Geimpft wird zwischen 11 und 17 Uhr. ⁣

Im Impfbus sind heute keine Impfungen für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren möglich. Quelle: Varvara Smirnova

► Impfangebot für Geflüchtete: Wie die Stadtverwaltung Potsdam gestern mitteilte, wird den aus den Kriegsgebieten geflüchteten Menschen ab kommender Woche ein Impfangebot gemacht. Der Plan sieht vor, dass sich die Geflüchteten im Potsdamer Impfbus gegen Covid-19 impfen lassen können.

► Klinikum lockert Zugangsbeschränkungen: Ab kommenden Samstag, 12. März 2022, sind im Ernst-von-Bergmann-Klinikum können Patienten und Patientinnen zwischen 13 und 19 Uhr zwei Besucher pro Tag empfangen. Alle Besucher müssen während der gesamten Besuchszeit eine FFP2-Maske tragen, müssen sich beim Eintritt die Hände desinfizieren und auch weiterhin die Abstands- und Hygieneregelungen einhalten. Zutritt erhalten alle, die symptomfrei sind, einen negativen (qualifizierter) Antigen-Schnelltest oder negativen PCR-Test vorweisen können bzw. genesen oder geboostert sind. Umfassende Informationen unter www.klinikumevb.de.

Wer ist besonders betroffen?

Aktuelle Impftermine unter www.potsdam.de/impfen

Von MAZonline