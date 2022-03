Potsdam

Nachdem am Donnerstag keine Neuinfektionen in Potsdam gemeldet wurden, knackt dieser Wert am Freitag die 1000. Die gemeldeten Neuinfektionen erreichen damit einen neuen Höhepunkt im März.

Die wichtigsten Zahlen am Freitag

► Gemeldete Neuinfektionen: 1.006 (Vortag: 0). Nach den fehlenden Daten am Donnerstag, sind die Zahlen wieder deutlich höher.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 1.431,0 (Vortag: 1216,3). Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt wieder an.

► Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg lag am Mittwochmorgen bei 5,81 Die Warnampel steht damit nach einem „roten Tag“ wieder auf Gelb. Der Anteil der intensivpflichtigen Covid-19-Patienten in Bezug auf die tatsächlich verfügbaren Intensivbetten (ITS) lag laut aktueller Meldung bei 12,2 Prozent – die Ampel steht hier ebenfalls auf Gelb. → LESETIPP: So ist die Lage in Brandenburgs Krankenhäusern und auf den Intensivstationen

► Corona-Patientinnen und -Patienten in Potsdam: Am Donnerstagmorgen wurden in den Potsdamer Krankenhäusern insgesamt 74 mit dem Coronavirus infizierte Patienten behandelt, davon vier Personen auf der Intensivstation. → LESETIPP: Wie stark reduziert Omikron das Risiko, ins Krankenhaus zu kommen?

Corona-News für Potsdam

► Impfbus unterwegs: In Potsdam ist am heutigen Freitag der Impfbus unterwegs – und macht gleich an zwei Stationen Halt. Von 11 Uhr bis 13 Uhr steht er vor dem Hauptbahnhof in Höhe des Taxistellplatzes. Nach einer Mittagspause geht es und von 15 bis 17 Uhr in der Karl-Liebknecht-Straße Babelsberg Höhe Hausnummer 9.

Wer ist besonders betroffen?

Aktuelle Impftermine unter www.potsdam.de/impfen

Von MAzonline