 444 Neuinfektionen wurden in Potsdam in den letzten 24 Stunden gemeldet. Damit steigt die Gesamtzahl der Infizierten in Potsdam seit Beginn der Pandemie auf 36317.

Die wichtigsten Zahlen am Freitag

► Gemeldete Neuinfektionen: 444 (Vortag: 629).

► Sieben-Tage-Inzidenz: 1145,4 (Vortag: 1158,1).

Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg lag am Freitagmorgen bei 9,25 – und damit deutlich über dem Wert des Vortags (7,63). Die Warnampel steht damit auf der höchsten Warnstufe: violett. Ebenfalls (leicht) gestiegen ist der Anteil der intensivpflichtigen Covid-19-Patienten in Bezug auf die tatsächlich verfügbaren Intensivbetten (ITS). Hier liegt der aktuelle Wert bei 10,4 (+0,5) – und die Ampel schaltete wieder auf Gelb. → LESETIPP: So ist die Lage in Brandenburgs Krankenhäusern und auf den Intensivstationen

► Corona-Patientinnen und -Patienten in Potsdam: Nach Angaben der Stadtverwaltung Potsdam wurden am Freitagmorgen in den Krankenhäusern insgesamt67 mit dem Coronavirus infizierte Patienten (+12 zum Vortag) behandelt, davon sechs Personen (+1) auf der Intensivstation. Mehr „Corona-Patienten“ wurden in Potsdam zum letzten Mal vor über einem Jahr am 10. Februar 2021 (79) gemeldet. → LESETIPP: Corona-Frage des Tages: Wie stark reduziert Omikron das Risiko, ins Krankenhaus zu kommen?

Was Corona mit unserem Alltag macht

► Gelockerte Corona-Regeln: Ab dem heutigen Freitag ist der Besuch von Gaststätten, Kinos, Theater und Discos wieder etwas einfacher. Nachdem bereits am 23. Februar die ersten Corona-Maßnahmen gelockert wurden, folgt heute nun der zweite Schritt. Für fast alle Aktivitäten gilt nun die 3G-Regeln und zum größten Teil Maskenpflicht. Die große Ausnahme sind Diskotheken, Clubs, Festivals. Hier gilt die 2G-Plus-Regel. Das bedeutet: Zutritt für Genesene und Geimpfte mit aktuellem negativen Test oder mit Auffrischungsimpfung (Booster-Impfung). Bei Großveranstaltungen gilt dagegen die „normale“ 2G-Regel + Maskenpflicht für Besucherinnen und Besucher. Zudem gibt es eine Besucher-Obergrenze. Diese gibt es auch für Großveranstaltungen unter freiem Himmel, hier liegt sie aber etwas höher.

► Sport im Volkspark: Mit den gelockerten Corona-Regeln wird es im Volkspark auch wieder sportlicher. Ab heute entfallen die Zugangsbeschränkungen für die Anlagen des Mannschaftssports im Volkspark, so dass die betreffenden Bereiche ab Freitag wieder nutzbar sind – mit einer Ausnahme: „Wie in jedem Jahr werden die Rasenfußballplätze frühestens Mitte April freigegeben, da sich die Spielflächen bis dahin noch regenerieren müssen. Konkret betrifft dies den Bolzplatz im Remisenpark sowie den Fußballplatz im Veranstaltungswall“, teilte der Betreiber mit. Die gute Nachricht für alle Freizeitkicker: „Ersatzweise können Flächen im Wiesenpark genutzt werden, dort werden Fußballtore aufgestellt. Darüber hinaus kann der Kunstrasenplatz im Kleinen Wiesenpark wieder bespielt werden“.

► Weniger Überschuldete: Trotz Corona-Krise sind in Berlin und Brandenburg weniger Menschen überschuldet als in den Vorjahren. Laut dem am Donnerstag in Berlin veröffentlichten Schuldneratlas 2021 betrifft dies in Berlin aktuell noch jeden neunten und in Brandenburg jeden zwölften Erwachsenen. Brandenburg liegt mit 8,62 Prozent leicht unter der bundesweiten Quote von Bundesdurchschnitt von 8,86 Prozent und steht damit im Ranking der Bundesländer auf Platz vier. Die höchste Quote weist in Brandenburg die Gruppe der 30- bis 39-Jährigen mit 13,45 Prozent (2020: 14,79) auf. Die niedrigste Quote haben die über 70-Jährigen mit 2,13 Prozent. Zudem gibt es starke regionale Unterschiede. Die höchsten Schulden haben Menschen in Brandenburg an der Havel mit 14,5 Prozent, die geringste Schuldnerquote weist Potsdam-Mittelmark mit 6,45 Prozent auf. Von Überschuldung wird gesprochen, wenn die monatlich anfallenden Ausgaben die Einnahmen deutlich übersteigen und Besserung nicht in Sicht ist.

Wer ist besonders betroffen?

Aktuelle Impftermine unter www.potsdam.de/impfen.

Von MAZonline