Potsdams Amtsärztin Kristina Böhm hatte gestern im MAZ-Interview davon gesprochen, dass wir uns in Potsdam bereits in der 6. Corona-Welle befinden, die von einer neuen Virus-Variante dominiert wird – die aktuellen Corona-Zahlen in Potsdam scheinen das zu bestätigen.

Die wichtigsten Zahlen am Mittwoch

► Gemeldete Neuinfektionen: 555 (Vortag: 624).

Laut dem Robert-Koch-Institut wurde nun die nächste Marke überschritten. Vor zwei Jahren begann die Corona-Pandemie. Seitdem haben sich in Potsdam nachweislich 40.442 Menschen mit dem Virus infiziert.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 1.372,2 (Vortag: 1.381,6).

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt leicht unter dem Wert des Vortages. Mit 1.372,2 hat Potsdam einen der niedrigeren Werte im Vergleich zu anderen Kreisen des Bundeslands.

► Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg war am Dienstagmorgen im Vergleich zum Vortag leicht (+0,8 ) gestiegen und lag bei 7,70. Die Warnampel steht weiterhin Rot. Der Anteil der intensivpflichtigen Covid-19-Patienten in Bezug auf die tatsächlich verfügbaren Intensivbetten (ITS) lag laut aktueller Meldung bei 10,0 – die Ampel steht auf Gelb. → LESETIPP: So ist die Lage in Brandenburgs Krankenhäusern und auf den Intensivstationen

► Corona-Patientinnen und -Patienten in Potsdam: Nach Angaben der Stadtverwaltung Potsdam wurden am Dienstagmorgen in den Krankenhäusern insgesamt 55 mit dem Coronavirus infizierte Patienten (-10 gegenüber Vortag) behandelt, davon vier Personen (+/-0) auf der Intensivstation. → LESETIPP: Wie stark reduziert Omikron das Risiko, ins Krankenhaus zu kommen?

► Ab heute Impfpflicht: Bundesweit gilt vom heutigen Mittwoch an eine Corona-Impfpflicht für Beschäftigte in Gesundheits- und Pflegeberufen. In Brandenburg wurde dazu ein mehrstufiges Verfahren entwickelt, dass einerseits die Impfpflicht durchsetzen, aber andererseits auch die Versorgung sicherstellen soll. Den Beschäftigten, die bis zum gestrigen Dienstag statt einer vollständigen Impfung einen Nachweis über eine Erstimpfung oder einen bestätigten Erstimpfungstermin vorweisen könnten, drohten zunächst keine Konsequenzen, sagte Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) im Vorfeld. Zwei Wochen haben die Einrichtungen dann Zeit, ungeimpftes Personal den Gesundheitsämtern zu melden und die Auswirkungen bei einem Ausfall dieser Beschäftigten einzuschätzen. Ungeimpften Mitarbeitern werde zunächst noch eine Frist gesetzt, innerhalb von drei Wochen einen Nachweis über Impfung oder Genesung beziehungsweise ein Attest zur Befreiung von der Impfpflicht vorzulegen. Geschieht das nicht, folgt eine zweite Mahnung mit Angeboten zur Beratung und Impfterminen. Erst danach könnte den Mitarbeitern der Zugang zu Einrichtungen verboten werden. Dies könnte etwa ab Mitte Mai greifen. → LESETIPP: Corona-Frage des Tages Pflege-Impfpflicht tritt in Kraft – was bedeutet das?

► Verlängerung von Corona-Regeln wahrscheinlich: Brandenburg will bestimmte Corona-Regeln bis zum 2. April verlängern. Das kündigte Regierungssprecher Florian Engels gestern in Potsdam an. „Angesichts der aktuellen Infektionslage will das Land Brandenburg eine Übergangsfrist, die der Bund im neuen Infektionsschutzgesetz den Ländern einräumen will, nutzen und notwendige Schutzmaßnahmen bis zum Ablauf des 2. April 2022 verlängern.“ Mit der konkreten Ausgestaltung werde sich das Kabinett am morgigen Donnerstag befassen. Das Kabinett werde voraussichtlich dann die neue Corona-Verordnung beschließen. Darauf habe sich die Landesregierung am Dienstag verständigt.

► Impfbus macht Halt: In Potsdam besteht heute wieder die Möglichkeit sich spontan und ganz ohne Termin impfen zu lassen. Der Potsdamer Impfbus legt heute im Kirchsteigfeld, vor dem Rewe-Supermarkt in der Anni-von-Gottberg-Straße von 14 bis 19 Uhr einen Stopp ein.

