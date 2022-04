Potsdam

In den vergangenen 24 Stunden wurden in Potsdam 429 (Vortag: 386) neue Corona-Fälle registriert. Das sind 74 Neuinfektionen weniger als noch in der Vorwoche.

Landesweit liegt die brandenburgische Landeshauptstadt damit auf Platz 2. Mehr neue Covid-19-Infektionen wurden gestern nur aus Oberhavel (679) an das Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldet.

Inzidenz so niedrig wie zuletzt Mitte Januar

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam ist auf 943,9 (Vortag: 991,7) gesunken. Am Dienstag war der Inzidenz-Wert in Potsdam erstmals seit 77 Tagen wieder dreistellig. Damit liegt Potsdam jedoch weiterhin im roten Bereich – ein Alarmwert. Brandenburgweit ist die Inzidenz mit 1016,5 noch knapp vierstellig.

Eine Hotspot-Regelung gibt es mit der aktuellen Verordnung nicht mehr. Das heißt, es wird bis auf Weiteres weder regional begrenzte noch landesweite Hotspots geben, in denen wegen eines hohen Infektionsgeschehens schärfere Corona-Regeln gelten sollen.

Von MAZonline