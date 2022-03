Potsdam

570 Neuinfektionen wurden in Potsdam in den letzten 24 Stunden gemeldet. Damit steigt die Gesamtzahl der Infizierten in Potsdam seit Beginn der Pandemie auf 1.310,2.

Die wichtigsten Zahlen am Mittwoch

► Gemeldete Neuinfektionen: 570 (Vortag: 634).

► Sieben-Tage-Inzidenz: 1.310,2 (Vortag: 1.235,5). Der Inzidenz-Wert steigt weiter an.

► Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg lag am Dienstagmorgen bei 7,03. Die Warnampel bleibt auf Rot. Der Anteil der intensivpflichtigen Covid-19-Patienten in Bezug auf die tatsächlich verfügbaren Intensivbetten (ITS) lag laut aktueller Veröffentlichung am Montag bei 11,1 – die Ampel steht auf Gelb. → LESETIPP: So ist die Lage in Brandenburgs Krankenhäusern und auf den Intensivstationen

► Corona-Patientinnen und -Patienten in Potsdam: Nach Angaben der Stadtverwaltung Potsdam wurden am Dienstagmorgen in den Krankenhäusern insgesamt 71 mit dem Coronavirus infizierte Patienten (-9 gegenüber Vortag) behandelt, davon fünf Personen (-1) auf der Intensivstation. → LESETIPP: Corona-Frage des Tages: Wie stark reduziert Omikron das Risiko, ins Krankenhaus zu kommen?

Was Corona mit unserem Alltag macht

► Novavax für alle: Ab sofort steht der Corona-Impfstoff Nuvaxovid von Novavax allen allem Bürgerinnen und Bürger in Brandenburg landesweit zur Verfügung, teilte das brandenburgische Gesundheitsministerium gestern in Potsdam mit. Zuerst hatten Beschäftigte, die von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen betroffen sind, die Möglichkeit bekommen, sich mit Nuvaxovid impfen zu lassen. Die Bilanz der erste Woche ist jedoch ernüchternd: Lediglich 420 Novavax-Impfungen wurden landesweit gezählt. Das Land Brandenburg hatte mit der ersten Lieferung vom Bund 42.000 Impfdosen erhalten.

► Impfgegner-Demos werden kleiner: Nach den Lockerungen der Corona-Beschränkungen ist die Zahl der Proteste und Demonstranten gegen die Corona-Regeln nach Angaben der Polizei in Brandenburg deutlich zurückgegangen. Am Montag habe es im ganzen Land noch 78 solcher Demonstrationen gegeben, sagte der Sprecher des Polizeipräsidiums, Mario Heinemann, gestern. In der Landeshauptstadt Potsdam waren es am Montag noch rund 600 Teilnehmer. Nach Angaben von Heinemann wird inzwischen mehr als die Hälfte der Versammlungen zuvor von den Organisatoren angemeldet. Dies war Anfang des Jahres meist nur bei einem Drittel der Demos der Fall. Die Versammlungen seien auch am Montag wieder durchweg störungsfrei verlaufen.

Wer ist besonders betroffen?

Aktuelle Impftermine unter www.potsdam.de/impfen

Von MAZonline