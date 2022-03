Potsdam

Eine neue Pandemiewoche startet – und erneut gibt es in Potsdam keine Zahlen zu den Corona-Neuinfektionen zum Wochenstart. Wie in den vergangenen Wochen werden die Zahlen vom Wochenende in den kommenden Tagen nachgemeldet.

Die wichtigsten Zahlen am Montag

► Gemeldete Neuinfektionen: 0 (Vortag: 640).

Keine Neuinfektionen zum Wochenstart.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 1484,8 (Vortag: 1533,7).

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt leicht. Aufschluss über die tatsächliche Entwicklung der Inzidenz werden aber erst die kommenden Tage geben. Insgesamt haben sich in Potsdam seit Pandemiebeginn 42.120 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

► Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg lag am Sonntagmorgen bei x,xx. Die Warnampel steht weiterhin auf Rot. Der Anteil der intensivpflichtigen Covid-19-Patienten in Bezug auf die tatsächlich verfügbaren Intensivbetten (ITS) lag laut aktueller Meldung bei 10,5 Prozent – die Ampel steht auf Gelb. → LESETIPP: So ist die Lage in Brandenburgs Krankenhäusern und auf den Intensivstationen

► Corona-Patientinnen und -Patienten in Potsdam: Aktuelle Zahlen zu den Corona-Patienten veröffentlicht die Stadtverwaltung Potsdam m Laufe des heutigen Morgens. Am Freitagmorgen wurden in den Krankenhäusern insgesamt 55 mit dem Coronavirus infizierte Patienten behandelt, davon vier Personen auf der Intensivstation. → LESETIPP: Wie stark reduziert Omikron das Risiko, ins Krankenhaus zu kommen?

Corona-News für Potsdam

Wer ist besonders betroffen?

Aktuelle Impftermine unter www.potsdam.de/impfen.

Von MAZonline