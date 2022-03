Potsdam

Nach dem Wochenende meldet das RKI am Montag keine Neuinfektionen in Potsdam. Auch die Sieben-Tages-Inzidenz steigt damit nicht an. Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens ist aber davon auszugehen, dass es zu Nachmeldungen kommen wird.

Die wichtigsten Zahlen am Montag

► Gemeldete Neuinfektionen: 0

Das RKI hat am Montag keine Neuinfektionen für Potsdam gemeldet. Aufgrund des aktuelle Infektionsgeschehens ist aber davon auszugehen, dass es sich hierbei um einen technischen Fehler handelt.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 1368,4.

Auch die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam ist damit nach dem Wochenende nicht angestiegen. Von Nachmeldungen ist auszugehen.

► Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg lag am Sonntag bei 5,73 Die Warnampel stand damit vor dem Wochenende auf Rot. Der Anteil der intensivpflichtigen Covid-19-Patienten in Bezug auf die tatsächlich verfügbaren Intensivbetten (ITS) lag laut aktueller Meldung bei xxx Prozent – die Ampel stand hier auf Gelb. → LESETIPP: So ist die Lage in Brandenburgs Krankenhäusern und auf den Intensivstationen

► Corona-Patientinnen und -Patienten in Potsdam: Am Freitagmorgen wurden in den Potsdamer Krankenhäusern insgesamt 80 mit dem Coronavirus infizierte Patienten behandelt, davon 3 Personen auf der Intensivstation. Am Wochenende veröffentlicht die Stadtverwaltung keine aktuellen „Corona-Patienten“-Zahlen. Aktuelle Zahlen gibt es erst im Laufe des Vormittages. → LESETIPP: Wie stark reduziert Omikron das Risiko, ins Krankenhaus zu kommen?

Wer ist besonders betroffen?

Von MAZonline